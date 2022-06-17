55,2 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 июля 2022 года, сообщил Минфин. Это на $10,4 выше действующей июньской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня — $87,49 за баррель ($73,24 месяцем ранее), или $638,7 за тонну, пояснил Минфин. Из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало заметно сложнее, оставшиеся импортеры готовы покупать ее только со скидкой. В результате дисконт цены Urals к цене сорта Brent (в мае фьючерс на его поставку в среднем стоил $111 за баррель) составлял в минувшем месяце $32, что несколько меньше апрельских $35.