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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

16,69 процента составила инфляция в годовом выражении по состоянию на 10 июня 2022 года, такую оценку дало Минэкономики на основе еженедельных измерений показателя Росстатом. Инфляция, таким образом, вернулась к значениям конца марта. С 4 по 10 июня наблюдалась дефляция в 0,14% после дефляции 0,01% неделей ранее, с начала месяца к 10 июня цены снизились на 0,14%. В Минэкономики поясняют, что основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров (минус 0,35% за неделю) — за счет плодоовощной продукции и большинства товаров длительного хранения. Снизились и цены на туристические и регулируемые услуги (минус 0,05%). Цены на непродовольственные товары за неделю не изменились.

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