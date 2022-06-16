Российскому кино подобрали кризисного продюсера

Новым руководителем департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ станет продюсер и киновед Дмитрий Давиденко. Как сообщила пресс-служба ведомства, он вступит в должность в начале июля, сменив Светлану Максимченко, которая занимала этот пост с августа 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрию Давиденко придется решать не меньше, а больше проблем, чем его предшественнице Светлане Максимченко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрию Давиденко придется решать не меньше, а больше проблем, чем его предшественнице Светлане Максимченко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрию Давиденко 46 лет. В 1998 году он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а в 2001-м — аспирантуру вуза. С 2012 года он работал в продюсерской компании Валерия Тодоровского, компаниях «Мармот-фильм» и «Красная Стрела». Кроме того, он занимался проведением фестиваля российских фильмов «Русское Возрождение» в Австралии и Новой Зеландии, Недели российского кино в Армении, фестиваля российских фильмов в Аргентине. На продюсерском счету господина Давиденко более двадцати фильмов и сериалов, включая «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Одесса», «Большой».

Глава департамента кинематографии и цифрового развития — одна из важнейших фигур для отечественной киноиндустрии. Ведь именно в полномочия этого ведомства входит выдача прокатных удостоверений, без которых фильмы нельзя выпускать на экран, проведение конкурсов на распределение государственной поддержки для авторских, дебютных, документальных и анимационных фильмов, а также развитие совместных проектов с кинематографистами из других стран и продвижение российского кино за рубежом. Что касается последнего пункта, то в связи с военной операцией на Украине и западными санкциями придется, видимо, обратить более пристальное внимание на азиатский рынок. Но самой главной задачей для департамента сейчас, когда киноиндустрия, не успев оправиться от последствий пандемии, оказалась перед новым, еще более серьезным кризисом, очевидно, станет разработка комплекса мер по поддержке российских кинематографистов и прокатчиков.

За неполные два года, когда ведомство возглавляла Светлана Максимченко, в этом отношении удалось достичь некоторых успехов, хотя она заняла свой пост в трудный для кинопроизводства и особенно кинопроката момент. В частности, в 2020 году правительство выделило на поддержку киноиндустрии 4,2 млрд руб., а в 2021-м — еще 5,5 млрд на производство отечественных фильмов. Госпоже Максимченко, которая до вступления в должность была руководителем сети московских городских кинотеатров «Москино», удалось наладить диалог с представителями индустрии, которые в целом были довольны работой департамента.

Нынешнюю ситуацию простой тоже никак не назовешь. Так, все голливудские студии-мейджоры приостановили выход своих фильмов в российский прокат, что практически подкосило работу кинотеатров. Глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов еще в конце марта заявил, что без голливудского кино по итогам года кинотеатры могут потерять более 11 млрд руб. На запрос о выделении им поддержки в размере 65 млрд руб. правительство в мае ответило отказом. При этом ранее в том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что отечественные кинопроизводители получат из бюджета дополнительно 5,5 млрд руб., а всего киноиндустрия получит в этом году более 14,5 млрд руб. Но даже если российских фильмов (непременно идеологически верных и прививающих зрителям правильные ценности) в прокате станет больше, возникает два вопроса: где их показывать, если часть кинотеатров будет вынуждена закрыться, и кто их будет смотреть — по итогам трех с лишним месяцев без американских блокбастеров роста интереса к своему родному кино покамест не наблюдается.

Таким образом, господину Давиденко придется решать не меньше, а скорее больше проблем, чем его предшественнице. Тут ему, безусловно, сможет пригодиться продюсерский опыт по организации процессов и добыванию денег, а взгляд человека изнутри отрасли, возможно, поможет принять вопрос ее выживания близко к сердцу.

Отдел культуры