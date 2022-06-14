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Коммерсантъ FM
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Актер кино и махинаций

Артист и следователь осуждены за крупную аферу

Вынесен приговор бывшему следователю Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Александру Артемьеву и актеру кино Дмитрию Ярцеву. Через последнего господин Артемьев предложил коммерсанту за $250 тыс. посодействовать в закрытии расследуемого в отношении него уголовного дела. Впрочем, провернуть аферу у компаньонов не вышло: в дело вмешалась ФСБ. В итоге следователь получил пять лет колонии, а актер — 3,5 года.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении обвиняемых в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего следователя 12-го отдела столичного ГСУ ГУ МВД 33-летнего Артемьева и 43-летнего актера Ярцева Хамовнический райсуд Москвы рассматривал с ноября прошлого года. Из собранных СКР материалов следовало, что осенью 2020 года господин Ярцев (с 2018 года снялся в пяти картинах) по просьбе своего приятеля Артемьева вышел на контакт с находящимся под следствием бизнесменом. Последнему он сообщил, что за $300 тыс. есть возможность избежать уголовного преследования. Как заверял своего собеседника актер, в 12-м отделе ГСУ ГУ МВД по Москве, который и расследовал уголовное дело бизнесмена, у него работает хороший знакомый. Якобы тот пообещал договориться обо всем с коллегой, в производстве которого и находится дело. Поторговавшись, стороны сошлись на $250 тыс.

Однако коммерсант то ли почувствовал, что его хотят «кинуть», то ли реально не смог собрать нужную сумму. Как бы то ни было, но он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Все дальнейшие переговоры между ним и господином Ярцевым фиксировали сотрудники ФСБ.

В конце ноября 2020 года при передаче $100 тыс., из которых только $2 тыс. были настоящими, актер был задержан. После того как он дал показания о том, что деньги предназначаются для передачи следователю, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Узнав о задержании сообщника, Александр Артемьев взял больничный и подался в бега. Но скрываться ему удавалось недолго. 19 декабря 2020 года задержали и его, инкриминировав покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Впрочем, после того, как выяснилось, что следователь Артемьев деньги никому из коллег передавать не собирался, уголовное дело переквалифицировали на мошенничество.

В ходе прений гособвинитель запросил для Александра Артемьева шесть лет, а для Дмитрия Ярцева — 3,5 года колонии общего режима. В итоге последнему суд столько и дал, а вот следователь получил на год меньше. Защита собирается обжаловать судебное решение.

Олег Рубникович

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