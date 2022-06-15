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«Динамо» решилось на английский опыт

Новым главным тренером клуба станет Славиша Йоканович

«Динамо» нашло замену покинувшему клуб после прорывного сезона, увенчанного бронзовыми медалями чемпионата России и участием в финале Кубка России, главному тренеру Сандро Шварцу. Новым наставником команды станет сербский специалист Славиша Йоканович. У него довольно богатая тренерская биография, в которой есть даже работа в Англии. Правда, основные успехи Йокановича связаны не с элитным, а вторым по статусу английским дивизионом.

Славиша Йоканович

Славиша Йоканович

Фото: Ed Sykes / Action Images / Reuters

Славиша Йоканович

Фото: Ed Sykes / Action Images / Reuters

О том, что «Динамо» договорилось о заключении контракта с 53-летним Славишей Йокановичем, сообщил «Спорт-Экспресс», а также еще ряд медиаресурсов. По их данным, осталось урегулировать лишь несколько деталей соглашения с новым главным тренером клуба, а официально объявлено о нем будет в ближайшие дни. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил, что «похоже, выбор в пользу Йокановича уже сделан».

Славиша Йоканович заменит на посту наставника «Динамо» Сандро Шварца. Под руководством немца динамовцы совершили в прошлом сезоне настоящий прорыв. Команда финишировала на третьем месте в чемпионате страны, впервые с 2008 года завоевав медали турнира. При этом «Динамо» довольно долго шло в таблице вплотную за фаворитом «Зенитом», а его игра вызывала чрезвычайно позитивные отзывы у экспертов благодаря соответствию наиболее свежим трендам топовых первенств Европы. В Кубке страны динамовцы сыграли в финале, до которого не добирались ровно десять лет. Именно после финального матча в «Лужниках», обернувшегося для «Динамо» поражением от «Спартака», Сандро Шварц, появившийся в московском клубе в 2020 году, объявил о расставании с ним. Считается, что его основные причины лежали вне чисто спортивной плоскости, а были связаны в первую очередь с проблемами, возникшими у многих иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ) после начала специальной военной операции России на Украине.

На самом деле спортивная биография Славиши Йокановича гораздо богаче, чем биография Сандро Шварца, который на момент приглашения в «Динамо» имел достаточно скромный опыт работы главным тренером на элитном уровне. У Йокановича опыта хоть отбавляй — и достаточно разнообразного.

В отличие от своего предшественника серб на рубеже веков был довольно известным футболистом. Ему даже удалось поиграть за такие популярные клубы, как, например, «Депортиво», когда-то входивший в число грандов чемпионата Испании, и «Челси». А тренировать амбициозные команды Йоканович начал еще полтора десятилетия назад, когда возглавил «Партизан» и два сезона подряд доминировал с ним в сербском первенстве.

Однако в Европе Славишу Йокановича знают прежде всего благодаря английскому отрезку в его послужном списке. В 2014 году контракт с ним подписал «Уотфорд», мечтавший выбраться из второго по рангу дивизиона, Championship, в премьер-лигу, и не прогадал. Йоканович с ходу выполнил казавшуюся довольно сложной задачу. Впрочем, после этого он в Англии не остался, а довольно плодотворно потренировал «Маккаби» из Тель-Авива, с которым проник в групповой этап Лиги чемпионов: по меркам израильского клуба это было серьезное достижение. И оно моментально привлекло к Йокановичу интерес еще одной английской команды, не хотевшей мириться с пребыванием в Championship. Так Йоканович очутился в «Фулхеме», который, когда он был назначен, находился среди аутсайдеров. Серб спас его от понижения в классе, а, задержавшись в лондонском клубе, в 2018 году вывел его в премьер-лигу.

В высшем дивизионе у «Фулхема» и Йокановича, однако, совсем не пошло. Уже в ноябре, то есть, по сути, на старте чемпионата, его отправили в отставку после череды осечек, предпочтя, чтобы командой руководил знаменитый итальянец Клаудио Раньери.

В третий раз во втором английском дивизионе Славиша Йоканович очутился летом 2021 года, после короткого вояжа в Катар. Теперь он привлек внимание только что вылетевшего из премьер-лиги «Шеффилда». В «Шеффилде», вспоминая истории с «Фулхемом» и «Уотфордом», видели в Йокановиче человека, который способен обеспечить команде быстрый взлет. Ради него «Шеффилд» даже нарушил неофициальную, но незыблемую клубную традицию — не доверять пост главного тренера иностранцу. Но на сей раз у Йокановича с результатами не сложилось. В конце года «Шеффилд», одержавший в 19 матчах лишь шесть побед, расторг с ним договор. Хотя английские источники не исключают, что в его отставке были виноваты не столько плохие результаты, сколько скверные отношения с менеджерами и владельцами клуба, не учитывавшими трансферные пожелания Йокановича.

Алексей Доспехов

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