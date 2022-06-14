Не прощают оружие

Президент США Джо Байден готовится подписать законопроект об ужесточении контроля над оружием. Достигнутая 20 представителями Демократической и Республиканской партий рамочная договоренность позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос, почти 30 лет висевший в воздухе из-за противодействия оружейного лобби. Стимулом послужила трагедия в школе в Техасе, унесшая жизни 21 человека. Демократы хотели бы более жесткого регулирования, чем подразумевает новый законопроект, но согласны и на компромисс. Тем более что одобрение инициативы прибавит им очков на фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крис Мёрфи Фото: Susan Walsh / AP Джон Корнин Фото: Jon Cherry / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Крис Мёрфи Фото: Susan Walsh / AP Джон Корнин Фото: Jon Cherry / Reuters

Двухпартийная группа из 20 американских сенаторов во главе с сенаторами Крисом Мёрфи (штат Коннектикут) и Джоном Корнином (Техас) объявила о готовности остановить насилие в стране с применением огнестрельного оружия, одобрив соответствующую законодательную инициативу.

Работа по внедрению нового законодательства активизировалась после очередной массовой стрельбы в начальной школе в техасском Увальде, произошедшей в конце мая. В ходе перестрелки погиб 21 человек, большинство из них — дети. Сначала трагедия стала для демократов поводом обрушиться с резкой критикой на республиканцев, в том числе и таких влиятельных, как экс-президент Дональд Трамп и сенатор Тед Круз. Члены Республиканской партии многие годы стоят на страже второй поправки к американской конституции, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия. В результате каждая попытка демократов ограничить это право приводила к резкому сопротивлению Республиканской партии, часто использовавшей процедуру филибастера (то есть намеренного чуть ли не бесконечного затягивания процесса). Кроме того, не секрет, что Национальная стрелковая ассоциация США — один из главных спонсоров республиканцев. Так, согласно данным американских СМИ, только Тед Круз в 2018 году получил от оружейного лобби более $300 тыс. в виде пожертвований на избирательную кампанию.

Однако ситуация с несговорчивостью республиканцев изменилась. Вероятно, что на это повлияло давление общественности. Объявление о достижении соглашения проходило на фоне многотысячных протестов против отсутствия должного контроля за оборотом оружия. Один из крупнейших митингов состоялся в Вашингтоне. Всего в прошлую субботу по стране, согласно данным издания The Hill, было зафиксировано около 450 протестов. Демонстранты, которые собрались на «Марш за наши жизни», пообещали не прекращать борьбу до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс.

Фотогалерея Трагедия в Техасе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые сообщения о стрельбе начали поступать в 11:43 по местному времени (19:43 мск). По информации СМИ преступник забаррикадировался в школе. Здание было заблокировано, а ученики и сотрудники учреждения — эвакуированы Фото: Aaron M. Sprecher / EPA-EFE / Vostock Photo Стрелок был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15. На нем также был бронежилет

На фото: сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия Фото: Reuters / Marco Bello Полиция сообщила, что стрельбу устроил 18-летний Сальвадор Рамос. Перед тем как пойти в школу, он выстрелил в свою бабушку

На фото: люди, эвакуированные из начальной школы Робба Фото: Reuters / Marco Bello Сальвадор Рамос был застрелен сотрудником пограничной службы США, который прибежал в школу, услышав звуки выстрелов

На фото: сотрудники правоохранительных органов возле Гражданского центра SSGT Вилли де Леона Фото: Brandon Bell / Getty Images Эта стрельба стала самой массовой по числу жертв с 14 декабря 2012 года. Тогда в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут 20-летний Адам Лэнза расстрелял 20 детей и шесть взрослых

На фото: люди молятся на главной площади города после стрельбы в начальной школе Фото: Jordan Vonderhaar / Getty Images «Я надеялся, что когда стану президентом, мне не придется переживать это снова. Как нация мы должны спросить себя: "Когда, бога ради, мы собираемся противостоять оружейному лобби?" Не говорите мне, что мы не можем повлиять на эти побоища», — заявил президент США Джо Байден. Он распорядился приспустить флаги над всеми правительственными зданиями в память о погибших Фото: Reuters / Marco Bello Следующая фотография 1 / 6 Первые сообщения о стрельбе начали поступать в 11:43 по местному времени (19:43 мск). По информации СМИ преступник забаррикадировался в школе. Здание было заблокировано, а ученики и сотрудники учреждения — эвакуированы Фото: Aaron M. Sprecher / EPA-EFE / Vostock Photo Стрелок был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой AR-15. На нем также был бронежилет

На фото: сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия Фото: Reuters / Marco Bello Полиция сообщила, что стрельбу устроил 18-летний Сальвадор Рамос. Перед тем как пойти в школу, он выстрелил в свою бабушку

На фото: люди, эвакуированные из начальной школы Робба Фото: Reuters / Marco Bello Сальвадор Рамос был застрелен сотрудником пограничной службы США, который прибежал в школу, услышав звуки выстрелов

На фото: сотрудники правоохранительных органов возле Гражданского центра SSGT Вилли де Леона Фото: Brandon Bell / Getty Images Эта стрельба стала самой массовой по числу жертв с 14 декабря 2012 года. Тогда в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут 20-летний Адам Лэнза расстрелял 20 детей и шесть взрослых

На фото: люди молятся на главной площади города после стрельбы в начальной школе Фото: Jordan Vonderhaar / Getty Images «Я надеялся, что когда стану президентом, мне не придется переживать это снова. Как нация мы должны спросить себя: "Когда, бога ради, мы собираемся противостоять оружейному лобби?" Не говорите мне, что мы не можем повлиять на эти побоища», — заявил президент США Джо Байден. Он распорядился приспустить флаги над всеми правительственными зданиями в память о погибших Фото: Reuters / Marco Bello Смотреть

В итоге десять республиканских сенаторов решили присоединиться к двухпартийной группе, обсуждающей исторические поправки. Это означает, что законопроект, который будет предложен по итогам работы этой группы, имеет хорошие шансы собрать 60 голосов и преодолеть филибастер в зале Сената. Если законопроект смогут провести через Конгресс, сломив сопротивление оружейного лобби, это станет первой подвижкой в данном направлении за почти три десятилетия.

Законодатели объявили о завершении интенсивных двухнедельных переговоров в воскресенье, едва успев в срок, установленный лидером демократического большинства в Сенате Чарльзом Шумером. Соблюсти его было необходимо, чтобы провести голосование до того, как конгрессмены в конце июля уйдут на каникулы. Господин Шумер дал однопартийцам наказ выйти до конца недели с любым предложением, даже если республиканцы не согласятся на компромисс. Однако в результате некоторые консерваторы пошли на диалог. Тем не менее членам Конгресса еще предстоит немалая работа. Речь пока идет лишь о рабочих рамках документа, который предстоит согласовать и представить обеим палатам.

Как сообщает The New York Times, сделка еще не завершена и, «учитывая глубокие разногласия» по вопросу конкретных мер в отношении контроля над оружием и того, насколько высоки политические ставки в этом вопросе, нет никаких гарантий того, что процесс завершится успехом. Более того, по замечанию газеты, готовящаяся сделка не предусматривает все те масштабные реформы, к которым так давно призывают Джо Байден, его администрация, однопартийцы и активисты. Текст двухпартийного соглашения, например, гораздо скромнее пакета мер в отношении контроля за оборотом оружия, принятого демократами в Палате представителей неделей ранее. В законопроекте, который имеет практически нулевые шансы на прохождение в Сенате, предлагается запретить продажу полуавтоматического оружия людям моложе 21 года, ограничить реализацию оружия с магазинами увеличенной емкости, а также на федеральном уровне закрепить правило «красных флагов» (то есть не продавать оружие людям с сомнительным прошлым).

Для сравнения, в двухпартийной сделке, которую заключили в воскресенье, фигурируют более технические детали, пишет The New York Times. Например, подводится законодательная база под обязательное применение общенациональной системы мгновенной проверки криминального прошлого покупателя, уточняется определение торговца огнестрельным оружием, обладающего федеральной лицензией, предлагаются более жесткие меры для пресечения незаконной покупки огнестрельного оружия.

С другой стороны, хотя демократы и пошли на серьезные уступки, сделка, как пишет The New York Times, знаменует собой «заметный прогресс по преодолению огромной пропасти между двумя политическими партиями».

Именно поэтому, несмотря на скромные успехи демократов, после объявления о сделке их лидер в Сенате Чак Шумер похвалил рамочное соглашение, назвав его «важным первым шагом к прекращению преступного бездействия в контексте разгула насилия с применением огнестрельного оружия». Он также пообещал «вынести этот законопроект на рассмотрение как можно скорее» после того, как текст соглашения будет доработан. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси тоже поприветствовала договоренности, но пообещала при этом продолжать бороться за принятие более агрессивных мер. Даже лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл признал, что сделка не лишена смысла. В связи с этим вероятно, что законопроект могут поддержать не десять сенаторов-республиканцев, а больше.

Поприветствовал сделку и президент США Джо Байден. Признав, что в соглашении не будут сформулированы все без исключения необходимые аспекты, он отметил: документ «отражает важные шаги в правильном направлении и станет самым значительным за последние десятилетия законопроектом по вопросу безопасности (в области продажи и хранения огнестрельного.— “Ъ”) оружия». «С каждым днем в этой стране убивают все больше детей. И чем раньше он (законопроект.— “Ъ”) попадет ко мне на стол, тем раньше я смогу его подписать. И тем скорее мы сможем использовать эти меры для спасения жизней»,— подытожил глава Белого дома.

Екатерина Мур, Вашингтон