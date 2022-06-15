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Коммерсантъ FM
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Игры с административным ресурсом

Никита Королев о попытках государства освоить новый рынок

Российский рынок видеоигр всеми силами пытаются включить в публичную деловую повестку, в том числе через статусные мероприятия. Например, на ПМЭФ, который стартует 15 июня, пройдут сразу три сессии: «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии», «Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем» и «Киберспорт и игровая индустрия: новый рынок развития». Причем по составу участников они отнюдь не выглядят «проходными».

Никита Королев

Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мои источники, близкие к Минцифры, говорят, что власти пытаются «создать некое сообщество» российских разработчиков видеоигр, которое не будет как огня бояться государственных денег и задушевных бесед о любви к родине с теми, кто эти деньги готов выделять.

Потребность в таком сообществе вызвана несколькими причинами. С начала года власти резко увеличили внимание к рынку видеоигр: профильные АНО получили задачу раздать как можно больше субсидий российским разработчикам на условиях того, что в играх будут заложены «патриотические идеи». Так, в частности, в публичном поле появился проект «Смута» стоимостью 260 млн руб. Видеоиграми заинтересовались и депутаты Госдумы: самые медийные из них начали писать в своих Telegram-каналах посты, которые в силу их оторванности от рынка выглядят местами наивно.

Дело в том, что все собеседники в Госдуме, АНО и правительстве, в последние полгода с горящими глазами утверждавшие, что сейчас государству важно поддержать отрасль, «не требуя взамен топорной пропаганды», схожи в одном. Каждому из них я задавал банальный вопрос: «А вы сами в игры играете?» И всегда получал отрицательный ответ.

Комичность ситуации в том, что поддержкой игр с выделением больших бюджетов занимаются те, кто никогда не исследовал подземелья в Skyrim и не убивал драконов в «Готике 2». Ведь если не понимаешь специфики, сложно отличить стоящий проект от откровенной халтуры. И этим, как говорят на рынке, уже начали пользоваться некоторые игровые студии.

Не исключено, что попытки начать некий системный диалог с участниками рынка, в том числе на ПМЭФ, призваны решить именно эту проблему. С одной стороны, сообщество профессионалов может давать внятные советы, а с другой — не позволять тратить государственные деньги на откровенно провальные проекты. Поэтому, думаю, уже в ближайшее время нам стоит ждать учреждения какой-нибудь Российской ассоциации разработчиков видеоигр (удивительно, но факт: такой организации до сих пор нет), представители которой станут центром компетенций на этом рынке для российских властей.

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