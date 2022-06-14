Австралийцы постояли за честь Азии

Предпоследняя путевка на футбольный чемпионат мира, который открывается в ноябре в Катаре, досталась сборной Австралии. Она в пятый раз подряд пробилась на мировое первенство, но нынешняя отборочная кампания получилась для австралийцев чрезвычайно сложной. Они находились на грани катастрофы, но смогли избежать ее благодаря неординарному решению тренера Грэма Арнольда в решающем стыковом матче против перуанцев. При счете 0:0 в овертайме он отправил защищать ворота запасного голкипера Эндрю Редмейна и угадал с заменой: австралийская команда выиграла в серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв перуанцев в серии послематчевых пенальти, сборная Австралии в пятый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира

Фото: Mohammed Dabbous , Reuters Обыграв перуанцев в серии послематчевых пенальти, сборная Австралии в пятый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира

Фото: Mohammed Dabbous , Reuters

История с попаданием сборной Австралии на катарский чемпионат получилась одной из самых забавных из всех, что связаны с квалификацией к нынешнему первенству. Когда-то ради того, чтобы облегчить себе жизнь в отборе, австралийцы пошли на нестандартный ход, сменив региональную конфедерацию. Они ушли из той, которой принадлежали чисто по географическому признаку, Океании, в азиатскую, вроде бы гораздо более сильную, зато располагающую большим количеством квот под главные футбольные турниры.

Долгое время трюк работал без сбоев. Начиная с 2006 года сборная Австралии неизменно проникала на чемпионаты мира без особых проблем. Но вот в нынешнем цикле, в пятой по счету кампании после «бегства» в Азию, проблемы у нее впервые возникли. И очень серьезные. Австралийцы провалили основную стадию квалификации, заняв третье место в своей группе. А осечка заставляла пробегаться взглядом по составу сборной, сравнивая его с предыдущими вариантами, в которых всегда было полно боеспособных игроков из топовых лиг. Ну да, в текущем десятилетии сборная Австралии вдруг стала испытывать совсем уж очевидный дефицит с кадрами — ни одного представителя по-настоящему элитных клубов; значительная часть заявки — сходящие со сцены ветераны, доигрывающие на родине и никому не интересные в Европе.

Регламент отбора все же оставил австралийской команде шанс прорваться на чемпионат мира через стыковые матчи в Дохе, столице страны—хозяйки турнира. И она им воспользовалась, хотя дважды подряд вполне могла оступиться.

В первой из этих встреч австралийцы кое-как одолели — 2:1 — сборную ОАЭ, забив решающий гол в концовке. А во второй им пришлось еще труднее.

Биться за путевку на чемпионат мира сборной Австралии выпало с соперником, котировавшимся куда выше предыдущего,— финишировавшими пятыми в отборе южноамериканской зоны перуанцами. И достижением австралийцев можно было считать уже тот факт, что они играли с оппонентами абсолютно на равных.

Это был жутко скучный матч. Почти полтора часа в нем не происходило практически ничего. Австралийцы оживились под занавес основного времени, создав несколько моментов, а перуанцы — в овертайме. У них был момент почти стопроцентный, но Эдисон Флорес отправил мяч головой в штангу.

И вот тут тренер австралийцев Грэм Арнольд принял неожиданное для всех, включая некоторых из собственных игроков, решение. Потом он признался, что подготовил его заранее, но старался держать в секрете. Арнольд усадил на скамейку запасных вратаря Мэтью Райана. И это притом, что Райан, выступающий за испанский «Реал Сосьедад»,— наиболее известный футболист сборной, ее капитан. А вместо него на поле вышел Эндрю Редмейн, играющий в Австралии за «Сидней» и к своим 33 годам успевший лишь дважды надеть футболку национальной команды. В общем, ничем не примечательный персонаж, кроме одного нюанса.

Редмейн заработал репутацию неплохого специалиста по одиннадцатиметровым, отражающего их с помощью длинных рук и похожих на танцевальные движений на «ленточке»: они часто смущали оппонентов. Арнольд предположил, что навыки голкипера не будут лишними в серии пенальти, и не прогадал.

Перестрелка началась для сборной Австралии неудачно: перуанский вратарь Педро Гальезе взял удар Мартина Бойла. Но вскоре Луис Адвинкула угодил в штангу, и счет сравнялся, а Редмейн в конце концов и сам, как обычно потанцевав, отбил пенальти — от Алекса Валеры. Только у перуанцев после него лимит попыток был исчерпан.

Так сборная Австралии квалифицировалась на чемпионат мира, на групповом этапе которого ее забросило в квартет D к знакомым командам: и с действующими обладателями титула французами, и с датчанами австралийцы рубились на российском первенстве 2018 года. Новый по сравнению с той группой лишь третий соперник. В Катаре им будут тунисцы, а в России были как раз перуанцы. Четыре года назад в очной встрече австралийцы им проиграли — 0:2. Впрочем, в play-off не просочились ни победители, ни проигравшие.

Алексей Доспехов