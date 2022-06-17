Мишу Давыдова ждут в Москве в июле

10 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю восьмилетнего Миши Давыдова из Саратовской области («Мишкины антирекорды», Светлана Иванова). У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Он перенес более 30 переломов, особенно пострадала правая нога, бедро и голень пришлось укрепить изнутри «растущими» стержнями. Но этой зимой Миша упал, один стержень изогнулся и теперь травмирует мышцы. Его нужно срочно заменить, но оплатить дорогую операцию мама мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 094 360 руб.) собрана. Юлия, мама Миши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миша Давыдов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Миша Давыдов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 июня 24 456 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Вести-Москва», ГТРК «Саратов», «Вологда», «Калуга», «Марий Эл», «Саха», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 47 093 456 руб.