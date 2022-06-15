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Коммерсантъ FM
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Станьте, Гёте, станьте в круг

Режиссер Жюльен Гослен переносит на театральную сцену историю немецкой литературы

Один из самых знаменитых театров Германии и Европы, берлинский «Фольксбюне», пять лет назад по нелепому решению властей превращенный в центр современного искусства, вновь стал репертуарным театром. Важнейшая премьера этого сезона — спектакль под амбициозным названием «Буря и натиск. История немецкой литературы, часть I». Французский режиссер Жюльен Гослен дебютирует в Германии, замахнувшись на немецкое «все» — от Гёте до Томаса Манна. С подробностями — Алла Шендерова.

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Веймарская гостиница, в которой старый Гёте встречает любовь своей юности, становится сквозным персонажем спектакля

Веймарская гостиница, в которой старый Гёте встречает любовь своей юности, становится сквозным персонажем спектакля

Фото: Thomas Aurin

Фото: Thomas Aurin

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Веймарская гостиница, в которой старый Гёте встречает любовь своей юности, становится сквозным персонажем спектакля

Фото: Thomas Aurin

Фото: Thomas Aurin

Над большой пустой сценой три экрана: в центре и по бокам. Титры: «1771». Романтичный Вертер что-то пишет при свече за конторкой, потом вскакивает и заносит перо, словно нож, над шеей спящей возлюбленной. В следующей сцене он и Лотта будут шептать что-то из романа Гёте, передавая друг другу маленькую птичку. Пока Вертер не откусит ей голову и не начнет жевать, зверски улыбаясь и пуская кровавые слюни.

Музыка, в которой Гийом Башле и Максанс Вандевельде сплетают барокко и электронику, обрушится на зал одновременно с лучами света: на сцене, под экранами, оказывается не пустота, а целый дом — тот самый веймарский отель «Элефант», куда, 40 лет спустя после знакомства с Гёте, приезжает прототип вертеровской Лотты — Шарлотта Кестнер, урожденная Буфф. Две живые камеры (Рихард Клемм, Джан Зунер) едва поспевают за персонажами: на экране мелькает карета с двумя чинными дамами, и вот уже, бросив карету в глубине сцены, они вбегают в отель, шурша платьями, но не скрывая, что все их корсеты, чепцы и накладные кудри — стилизация, почти маскарад.

34-летнего Жюльена Гослена заметили после его «Элементарных частиц» по роману Мишеля Уэльбека, показанных на Авиньонском фестивале лет десять назад. Потом был 12-часовой перформанс «2666» по Роберто Боланьо, после которого стало ясна тяга режиссера не только к острым темам, но и к большим литературным текстам, из которых он создает драматические (вернее, постдраматические) коллажи. В творчестве Гослена есть и русский след: осенью 2021 года в Страсбурге он поставил спектакль «Прошлое» по произведениям Леонида Андреева. Его, говорят, даже собирались везти в Россию.

После «Прошлого» Гослен сетовал, что в погоне за актуализацией мы поверхностно осовремениваем старые тексты, забывая, что они принадлежат навсегда ушедшим эпохам, и тем самым не позволяем себе испытать чувство ностальгии по утраченному. Как ни парадоксально, его веселые, хулиганские «Буря и натиск», почти цитирующие многие нашумевшие спектакли (от постановок Саймона Стоуна до Кети Митчелл, у которой живая съемка достигает уровня артхаусного кино), вызывают именно ностальгию. Спектакль Гослена — тот редкий случай, когда пародия на романтизм оказывается тончайшим оммажем этому самому романтизму.

Свет (за него у Гослена отвечает Николя Жубер) отсылает к старинным полотнам и в то же время похож на освещение в «Орландо» Митчелл. Вообще, можно порассуждать о связи двух этих постановок: «Орландо» в «Шаубюне» (2019) и нынешнего «Штурм унд дранг» в «Фольксбюне». Во всяком случае, идея дать роль Вертера актрисе явно почерпнута в «Орландо» феминистки Митчелл, где женская ипостась героини, конечно же, побеждает мужскую. Мари Роза Тьетжен, играющая Вертера, отважна, благородна, «юношественна» (как сказала бы Цветаева) и полна юмора. Он эпохе «Бури и натиска» вроде бы не свойственен, но, кажется, именно юмор удерживает многослойную композицию спектакля от распада

Соавторы Гослена — драматурги Эдди Д'Араньо и Йоханна Хёхманн — взяли за основу роман Томаса Манна «Лотта в Веймаре», в котором Лотта возвращается в Веймар в 1816-м, якобы повидать сестру, на самом деле — повидаться с Гёте. Когда Манн писал свой роман в американском Принстоне, где спасался от нацизма, отель «Элефант» вполне процветал, но процветание было в духе времени: гитлеровская пропаганда проводила в нем «Веймарские собрания» — съезды поэтов, поддерживающих Третий рейх.

Гослен лихо перемешивает все «слои» истории и Истории, напоминая, что романтизм превращается в нацизм, а расцвет культуры — в ее уничтожение одним поворотом сценического круга. Он то и дело меняет ракурсы — и сюжетно, и визуально.

Автор декораций Лизетта Буччеллато выстраивает на сцене узнаваемый по фото отель «Элефант» (отель стоит и поныне). «Смотрите, все они пришли поглядеть на вас»,— заявляет секретарь Гёте Ример, хватая не оправившуюся с дороги, всю жизнь преследуемую зеваками Лотту (изумительная Виктория Кенель) и подталкивая ее к прозрачным дверям отеля. За дверями — рампа, за ней — премьерный зал «Фольксбюне».

Круг приходит в движение, вместо отеля — съемочный павильон, где, кажется, снимают фильм по «Лотте в Веймаре». Стенки павильона — такого же светло-песочного цвета, что и стены театра, и окутаны таким же светом — будто вот-вот растворятся. На почти пустой сцене кто-то из героев упомянет и сам «Фольксбюне», и тех, кто когда-то спас театр от закрытия — режиссеров Кристофа Марталера и Франка Касторфа (последний много лет был здесь успешным интендантом). И Рене Поллеша — интенданта нынешнего, призванного вернуть в этот театр жизнь и репертуар.

Монолог о театре предваряет вторую часть спектакля, протагонистом которой станет Мартин Вуттке, чей профессор Ашенбах из «Смерти в Венеции» потом, оказавшись в какой-то смешной картонной вагнеровской Валгалле, превратится в старого Гёте. Звезда немецкого театра, Гитлер из «Бесславных ублюдков» Тарантино (до этого актер много лет играл фюрера в спектакле Хайнера Мюллера), Вуттке сыграл главную роль и в «Фаусте» — последнем спектакле Касторфа в «Фольксбюне». У Гослена ему выпала роль того гения и протагониста, которому, как следует из спектакля, удается сломать судьбы не только Лотты, но почти всех персонажей. Вуттке-Ашенбах рычит что-то в лохматом парике, как престарелый рокер. Вуттке-Гёте затравленно оглядывает своих почитателей, буквально плюется в них словами «поэтический талант» — и примирительно зовет всех на ужин. Прощальный ужин, который грозит растянуться: у спектакля Гослена есть серьезный недостаток — он идет три с половиной часа, и на исходе третьего часа начинаешь верить в его бесконечность. Но тут Гёте, отчаявшийся узнать в Шарлотте — Лотту, сбегает от нее в театральную гримерку. А толпа пирующих, не заметив его отсутствия, погружается в сумрак.

Никаких прямых аналогий с тем, что сотрясает мир сегодня, в спектакле нет. Так нарочито нет, что память российского критика начинает искать сравнений со знаменитыми спектаклями застоя. Вот, например, с легендарным «Вишневым садом» Анатолия Эфроса, который тоже был оммажем — ушедшей культуре Серебряного века. Там такие же легкие, веселые, но по сути — трагические персонажи жались друг к другу на холмике (не замечая, что это кладбище с крестами), пели тонкими голосами романс «Что мне до шумного света» — и тоже погружались в темноту. Потому был звук лопнувшей струны.

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