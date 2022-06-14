79,8 триллиона рублей составил долг нефинансовых компаний и домохозяйств РФ на 1 мая 2022 года, сообщил Банк России. Показатель оказался ниже не только предыдущего (80,5 трлн руб. на 1 апреля), но уровня на 1 марта (80 трлн руб.) и отражает спад спроса и склонности к заимствованиям как со стороны населения, так и со стороны компаний на фоне резкого роста их стоимости после повышения ЦБ ставки в марте 2022 года. Компании (кроме банков, страховщиков и финансовых компаний) сокращали как кредитную задолженность (44,5 трлн руб., –0,2 трлн), так и облигационную (8,5 трлн руб., –0,1 трлн). Долги домохозяйств составили на 1 мая 26,8 трлн руб., также сократившись на 0,2 трлн руб.