13 июня день рождения у генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой

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Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Зельфира Трегулова

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Российской академии художеств, народный художник СССР и РФ Зураб Церетели:

— Уважаемая Зельфира Исмаиловна, с днем рождения! Блестящий искусствовед и музейный деятель, зачинатель и вершитель бесчисленных творческих инициатив, человек выдающихся профессиональных качеств и глубочайшей культуры, Вы осуществили многие значимые отечественные и международные проекты в области культуры. Диапазон и масштаб Вашей деятельности впечатляют, и Академия гордится нашей старинной дружбой и объединением усилий по продвижению достижений российского искусства в мировом культурном пространстве. Желаю Вам, уважаемая Зельфира Исмаиловна, неизменного вдохновения в Ваших трудах, крепкого здоровья и благополучия!