Раненый рэп

Группа 25/17 выступила в столичном зале Vegas City Hall с программой, основанной на материале только что вышедшего акустического альбома «Комнатный. Новоселье». Рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Кривцов / Группа «25 / 17» Фото: Виталий Кривцов / Группа «25 / 17»

«Мы — народ-богоносец, мы — народ-победитель, будем резать друг друга, а вы поглядите, как мы режем друг друга за всеобщее счастье, и последний из нас перережет запястье». Песня «Последний из нас» из альбома группы 25/17 «Русский подорожник» — хороший ответ на вопрос, куда 25/17 смотрели последние восемь лет. Как минимум восемь лет. Песня была издана в 2014 году и выглядела не произведением на злобу дня, а итогом долгих размышлений. С каждым годом ее пророческая сила ощущалась все острее. Ну а теперь кажется, что ее одной достаточно для того, чтобы прочувствовать ценность каждого концерта группы.

Но «Последний из нас» совсем не выглядит кульминацией акустической программы 25/17, представленной в Vegas City Hall. Если судить по хоровой поддержке зала, то можно сказать, что любят у 25/17 практически всё. В Vegas City Hall был аншлаг, и зрители порой перекрывали своими голосами музыкантов. И это притом, что в расширенный состав, собранный для исполнения акустической программы, входят две блестящие бэк-вокалистки. В звуковую палитру 25/17 добавили также виолончель и саксофон, так что в этой версии они выглядели чем-то значительно большим, нежели рок-группа с рэповыми периодами в песнях.

Несмотря на всю горечь и остроту песни «Последний из нас» и еще целого ряда произведений 25/17, определяющим настроением программы в целом была все же лирика. Именно мирный, интимный материал выглядел в этом концерте наиболее выигрышно.

В такой звуковой среде были хорошо слышны реплики зрителей, подбадривавших своих любимцев. Кричали среди прочего и о том, что в зале отличный звук, и это правда — даже с боковых мест были слышны все нюансы. Позаботились 25/17 и о правильных световых акцентах, и о видеосопровождении. Художники группы подобрали образы, далекие от репортажных, на экранах было много живописи разных периодов, но общее ощущение осязаемой хрупкости мира не покидало на протяжении всего концерта.

Если центральная часть программы была решена в прозрачно-приглушенной стилистике, то в последней трети 25/17 развернулись во всю ширь своих возможностей. Песня «Вервольф» из альбома «Ева едет в Вавилон» затянула слушателей в гипнотизирующий русский мрак, который 25/17 чувствуют лучше всех в своем поколении: «Расскажи мне, диктор, война была не напрасной? Докажи мне, доктор, люди теперь не опасны? И сколько выпить огня, чтобы забыться сном и жить во сне, где наш дом не накроет огнем?» И опять-таки — это не сегодня написано. А следующая вещь, еще более завораживающая «Шей меня», шла за лидирующим роялем, взрывалась отрывистыми прогрессив-роковыми всплесками и разрешилась саксофонным соло. Со вкусом и кругозором у 25/17 все в порядке. Здесь впору было вспомнить и The Bad Seeds Ника Кейва, и даже Tool. В продолжение «арт-роковой» части музыканты сыграли песню «Ранен», в ней проступили русские фольклорные мотивы, свойственные и финальному номеру — давней песне «Жду чуда». На финишной прямой концерта 25/17 выложили свой главный козырь — способность совмещать лишенные всякого пафоса «дворовые» гармонии с рэпом и современными стилистическими решениями.

Когда-то Борис Гребенщиков сказал, что его «Русский альбом» появился как следствие необходимости взять на себя груз, который никто не брал после смерти Александра Башлачева. Несмотря на легкость большинства аранжировок, 25/17 играли в Vegas City Hall так, словно вдобавок к своей собственной миссии они взяли на себя груз, который до них тащили русскоязычные авторы старшего поколения — замолчавшие, уехавшие, ушедшие. 25/17 — группа, которая бьет своими текстами в самый нерв времени и при этом нужна, выражаясь словами автора текстов 25/17 Андрея Бледного, и адептам североатлантических ценностей, и турбопатриотам.

Сложно было определить, кого в зале было больше, тех или других. И вряд ли эти люди так себя определяли. Зрители были разных возрастов, что очень важно. Рэп обычно не ассоциируется с аудиторией 50+. А здесь — полная сосредоточенность зала на текстах, как старых, так и новых. При этом у 25/17 фактически нет одного-двух хитов, которые все ждут. Чаще прочих из зала выкрикивали название песни «Остаться». Это не «лучшее и любимое» из золотой коллекции, а совсем новая песня из недавнего альбома «Неизбывность», которую люди уже успели выучить. Значит, публика 25/17 живет не старым каталогом, значит, сегодняшние песни нужны сегодня.