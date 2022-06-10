Отпуск несбывшихся надежд

Непростая ситуация на туристическом рынке вынуждает его участников искать новые стратегии коммуникации с потребителями. «Ваш гарантированный отдых в Турции!» — так гласит новый рекламный баннер туроператора Coral Travel, появившийся вчера как минимум на двух профильных сайтах. Замену в рекламных кампаниях слоганов с обещаниями «самых низких цен» и «выгодных условий бронирования» на «гарантированный отдых» можно считать приметой времени. В этом летнем сезоне мало что огорчает путешественников так, как нестабильность их собственных планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Постоянная отмена туров продиктована осложнившимися весной условиями международного авиасообщения: появившиеся на фоне обострения геополитической обстановки ограничения на полеты в Россию и из нее приводят к постоянным коррективам полетных программ. А следствие этого — отмененные рейсы. В конце мая Tourdom сообщал об отмене части вылетов Turkish Airlines из Челябинска, Перми, Омска и Казани.

«Сначала по всем каналам объявили, что увеличивают число рейсов, теперь с регионов рейсы поснимали, но об этом везде молчат! От туроператоров один ответ — ожидайте. Чего ожидать-то? Альтернативы нет. Почему люди должны работать, копить на отпуск, говорить детям про поездку на море, а в итоге получить аннуляцию за сутки до вылета?!» — возмущался один из турагентов в комментариях Telegram-канала главы Ростуризма Зарины Догузовой. А в конце прошлой недели туристов ждал новый неприятный сюрприз — приостановка рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку. Туроператорам вновь пришлось аннулировать бронирования: альтернативные варианты перелетов с пересадками сильно дороже и менее комфортны.

Ключевой вопрос — что именно в таких условиях туристам могут гарантировать туроператоры? Мои собеседники на рынке в один голос утверждают: революционных вариантов не появилось. Операторы могут записывать в договоре условия 100% возврата средств и пообещать, что обязательства будут выполнены при действующем авиасообщении и существующем объеме мест, поясняет представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Но вот гарантировать, что рейсы стороннего перевозчика будут выполняться в текущих условиях — за гранью возможностей турбизнеса.

Один из моих собеседников убежден, что под «гарантированными бронями» подразумевают commitment, или «жесткий блок» мест. В этом случае туроператор обычно вносит перевозчику или гостинице не менее 50% предоплаты, что позволяет оперативно подтвердить бронирование и пообещать клиенту избежать овербукинга. Но о большем речь вряд ли пойдет. Выходит, что в условиях постоянной нестабильности туристам лучше не только уточнять, какие именно гарантии готов предоставить туроператор, но и быть готовыми к любому сценарию отпуска.