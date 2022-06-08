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587 миллиардов долларов составил на 1 июня 2022 года объем международных резервов РФ, сообщил вчера Банк России. За май резервы снизились на $5,6 млрд, или на 0,9%. Как ранее пояснял ЦБ, их сокращение в последние месяцы происходит из-за отрицательной переоценки активов. Пикового значения показатель достиг накануне военной операции: на 18 февраля он составлял $643 млрд. Из-за санкций ЦБ сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов — золотом и активами в китайских юанях. Как сообщили вчера ТАСС в Минэкономики, 9 июня правительство рассмотрит законопроект, позволяющий засекречивать информацию о размере золотого запаса и о валютных резервах.