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12,476 триллиона рублей составил на 1 июня 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц он вырос на 1,471 трлн руб. после зачисления нефтегазовых допдоходов прошлого года. На 1 июня на счетах ФНБ в ЦБ находилось €51,6 млрд, £5,6 млрд, ¥809,8 млрд, 309,7 млрд юаней, 253 млн руб. и 555 тонн золота. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (530 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для финансирования инфраструктурных проектов — 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (302 млрд руб. и $2,3 млрд), в привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,34 трлн руб.), «Дом.РФ» (50 млрд руб.) и «Аэрофлота» (24 млрд руб.), в евробонды Украины ($3 млрд).