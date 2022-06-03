Санкционная депрессия

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Обсуждение политики Запада в отношении России и Украины — занятие весьма удручающее, особенно если твои собеседники — высокопоставленные чиновники в администрации США. За две недели, проведенные в Вашингтоне, с каждым новым разговором у меня росла не только тоска, но и ощущение накатывающей шизофрении. В публичном поле американские чиновники говорят, что санкции против РФ «работают и разрушают военную машину Кремля», Запад демонстрирует «небывалое единство», а помощь Украине «превзойдет по масштабам план Маршалла». Но из общения с теми же людьми за закрытыми дверями вырисовывается куда более мрачная картина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Прежде всего, никто не верит, что санкции в скором времени помогут закончить боевые действия или привести к изменению политики Кремля. Подыскивая исторические аналогии, дипломаты и военные в США чаще всего вспоминают о войне в бывшей Югославии — затяжной, разрушительной и кровавой. Говоря об эффективности санкций, они приводят в пример Кубу, Иран и КНДР. Эти страны десятки лет обложены всеми возможными санкциями, но элиты в них роскошествуют, а деньги на армию и репрессивный аппарат не иссякают.

В Вашингтоне признают, что санкции сейчас — лишь инструмент эмоционального реагирования. Каждый виток конфликта приводит к новым ограничениям против РФ, но возможности сказать «стоп, давайте не обострять» у чиновников нет: иначе санкционную машину возьмет в свои руки Конгресс, а этого команде Джо Байдена хотелось бы избежать. А окно для дипломатии закрыто и вряд ли скоро откроется, убеждены мои собеседники. После всего, что случилось, еще одна провальная попытка мирного урегулирования — не то, что нужно демократам перед сложными выборами в ноябре.

Отсутствие в Кремле людей, которые были бы заинтересованы в компромиссе, осложняется тем, что и у президента Владимира Зеленского коридор для дипломатического маневра крайне узок: украинцы настроены решительно и отказа от территорий не примут. А давить на Киев Вашингтон не может, учитывая, что господин Зеленский на Западе сейчас крайне популярен. В итоге США остается только давать Украине все больше оружия и штамповать санкции.

Поскольку в реальном мире более осмысленной стратегии реагирования у США нет, чиновникам из команды Байдена остается только засиживаться дотемна, стараясь избегать эскалации конфликта и минимизировать его негативные последствия, а заодно думать о неизбежном влиянии инфляции на исход президентских выборов-2024. Уже под конец командировки в ответ на просьбу о встрече давний знакомый, занимающий сейчас ответственный пост и находящийся на острие событий, предложил: «Все это так депрессивно, что давай лучше сразу в бар». Я согласился без раздумий.