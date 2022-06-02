Три десятилетия Совбеза

462 2 мин. ...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

3 июня исполняется 30 лет со дня образования Совета безопасности РФ. Образованный 3 июня 1992 года совет стал ключевым органом принятия стратегических государственных решений. Важная его функция — подготовка предложений президенту РФ по вопросам внешней политики и защиты национальных интересов за рубежом. Особое место здесь отводится пространству СНГ, страны которого имеют общую историю и объединены прочными культурными связями. Во взаимодействии с советами безопасности государств СНГ координируется работа национальных ведомств по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, трансграничной оргпреступностью, незаконным распространением наркотиков.

Мы стремимся к углублению интеграционных процессов в наших странах, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии. Сотрудничество между государствами СНГ оказывает стабилизирующее влияние на постсоветское пространство и сопредельные регионы. Так, благодаря быстрой и профессиональной реакции со стороны советов безопасности, министерств обороны и иностранных дел государств—членов ОДКБ в Казахстане в 2022 году удалось предотвратить террористические атаки и попытку госпереворота. Важную роль совет сыграл в разработке в августе 2008 года мер по защите граждан РФ и пресечению военной агрессии Грузии против Южной Осетии, а также в предотвращении подобного развития событий в отношении Абхазии.

Нами неоднократно предлагались шаги, которые могли быть предприняты для прекращения вооруженного конфликта в Донбассе, отстаивания прав населения Донецкой и Луганской народных республик на мирную жизнь, для защиты граждан ДНР, ЛНР и Украины от неонацистского и террористического режима киевских властей, бесчинств радикальных и неофашистских структур, от организованного Киевом по указке Вашингтона геноцида собственного народа.

В Совете безопасности внимательно отслеживают непрекращающиеся попытки Запада нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между нашими народами, сфальсифицировать историю совместных побед.

За три минувших десятилетия Запад ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты. Продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, нарастает напряженность военно-политической ситуации в мире и вблизи границ РФ. США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким «порядком, основанным на правилах», устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов. Запад форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России — стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости.

Стремление России строить равную для всех и неделимую безопасность находит отклик у наших партнеров из большинства стран АТР, Африки и Латинской Америки. В то же время мы не прерываем наши контакты с западными коллегами, продолжая поиск компромиссных решений и обозначая те направления, на которых возможно взаимовыгодное сотрудничество. Так, мы вели диалог с Советом национальной безопасности США, в ходе которого твердо давали понять Вашингтону, что не допустим пересечения «красных линий» и создания угроз национальной безопасности России.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России