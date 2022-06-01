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Коммерсантъ FM
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Мастер растраты

Глава банка отсидел свое до приговора

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка «Мастер-капитал» Владимира Викторова. Он, а также экс-начальник кредитного управления банка Дмитрий Александров и бывший финансовый директор холдинга «Объединение "Мастер"» Дмитрий Еремеев (оба получили по три года) признаны виновными в хищении из кредитного учреждения 2,3 млрд руб. В отличие от своих сообщников, которых под стражу взяли в зале суда только после оглашения приговора, подсудимый Викторов почти все назначенное наказание уже отбыл под арестом и примерно через полгода выйдет на свободу.

Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Владимира Викторова, Дмитрия Александрова и Дмитрия Еремеева началось в Замоскворецком райсуде Москвы еще в конце января прошлого года. В начале мая 2022 года исследование порядка 90 томов было завершено, и стороны перешли к прениям. На этой стадии гособвинитель запросил для одного из организаторов преступления Викторова четыре с половиной года лишения свободы, а для подсудимых Александрова и Еремеева — по четыре.

В итоге судья Юрий Рахматов признал вину обвиняемых полностью доказанной, но наказание назначил мягче, чем требовал прокурор. Владимир Викторов получил, правда, лишь на полгода меньше, а вот его подельники всего по три года колонии общего режима. При этом стоит отметить, что осужденный Викторов свой срок уже практически отбыл в СИЗО во время следствия и суда — примерно через полгода он сможет выйти на свободу. А вот для Дмитрия Александрова и Дмитрия Еремеева все только начинается — под стражу их взяли в зале суда сразу после оглашения приговора (оба находились под подпиской о невыезде). Впрочем, адвокаты всех троих решение суда обжаловали.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка «Мастер-капитал» ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года. До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 года) четырежды обращалась в правоохранительные органы, полагая, что в действиях топ-менеджмента банка усматриваются признаки мошенничества, злоупотребления полномочиями, присвоения и преднамеренного банкротства (статьи 159, 201, 160 и 196 УК РФ соответственно). Однако действие, по данным “Ъ”, возымело лишь прямое обращение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Практически до самого окончания расследования в деле фигурировали всего два эпизода хищений порядка 600 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, выводились из «Мастер-капитала» под видом выдачи кредитов различным коммерческим фирмам, якобы не ведшим никакой хозяйственной деятельности.

Однако в окончательной редакции обвинительного заключения Владимиру Викторову, Дмитрию Александрову и Дмитрию Еремееву инкриминировали хищение уже 2,3 млрд руб. Именно такая задолженность образовалась у «Мастер-капитала» после краха перед кредиторами.

Еще одним организатором преступления, в сговоре с которым, по версии следствия, действовали господа Викторов, Александров и Еремеев, является находящийся в розыске бывший собственник банка «Мастер-капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов. Впрочем, он уже давно проживает за границей и для российского правосудия недоступен.

Отметим, что своей вины в хищении денег из банка никто из осужденных не признал. Тот же Владимир Викторов утверждал, что все кредиты той или иной коммерческой структуре выдавались по прямому указанию собственника банка Феликса Бажанова и перечить ему он не мог, и уж тем более не мог знать, что деньги будут похищены.

«Учитывая, что по такого рода делам фигуранты обычно получают по восемь-девять лет, а нередко и больше, данный приговор можно расценивать как успех. Особенно в свете того, что уже через полгода мой подзащитный окажется дома,— заявил “Ъ” адвокат осужденного Викторова Константин Мусман.— Никаких доказательств виновности в мошенничестве моего клиента в деле нет, фирмы, которые следствие и суд сочли фиктивными, в действительности абсолютно живые, некоторые из них работают по 20 лет и имеют миллиардные годовые обороты». Но даже при таких обстоятельствах, по словам защитника, исходя из сложившейся судебной практики на оправдательный приговор рассчитывать было сложно. А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 млрд руб., после отзыва лицензии перестали их обслуживать, по мнению господина Мусмана, адресовать следует не его подзащитному, а в первую очередь Феликсу Бажанову, которому все они и были подконтрольны. «Более того, пока есть основания сомневаться, что Бажанов похитил эти деньги, поскольку на что они были израсходованы заемщиками, так и не было установлено»,— добавил адвокат Мусман.

Олег Рубникович

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