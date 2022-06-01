Хищения носили подсистемный характер

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Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В особо крупном мошенничестве обвиняется бывший начальник управления информационных технологий Росреестра Александр Бибиков и двое его знакомых из IT-компании, которые должны были создать по госконтракту новую подсистему сопровождения кадастровой оценки. С заданием, как считают следователи, разработчики не справились, однако чиновник подписал фиктивные документы о приемке работ. Между тем защита уже год находящихся под стражей фигурантов настаивает на их невиновности, заверяя, что подсистема была создана, а обвинение базируется на несостоятельных выводах негосударственного эксперта, который просто не смог разобраться в особенностях новинки, не поняв ее функционала.

По данным источников “Ъ”, на днях следователи главного следственного управления (ГСУ) СКР предъявили обвинение в окончательной редакции в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему начальнику управления информационных технологий Росреестра Александру Бибикову и двум его знакомым предпринимателям в сфере IT-технологий, соучредителям петербургской компании «Юнидата» Антону Евгеньеву и Сергею Кузнецову. Сейчас все трое обвиняемых, уже около года находящиеся в СИЗО, вместе со своими защитниками начали изучение материалов расследования в рамках ст. 217 УПК. Точное количество томов адвокатам пока не сообщили, но дело довольно объемное, и, как они предполагают, чтение займет не менее трех месяцев.

Само уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР еще 7 августа 2020 года на основании материалов сотрудников Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, проверявших использование бюджетных денег Росреестром. В частности, оперативников заинтересовал госконтракт, заключенный 16 октября 2017 года на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО) Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) ЕГРН. Речь шла об упрощении удаленного доступа к данным, а деньги — 225,8 млн руб.— выделялись из казны в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)». По версии чекистов и следователей, тогда господин Бибиков разработал целую схему по хищению госсредств, к которой привлек своих знакомых Евгеньева и Кузнецова. Оба предпринимателя имели также отношение к крупной компании «ТаскДата Рус», которая разрабатывает программное обеспечение и специализируется на внедрении систем управления. Именно эта фирма должна была выполнять работы для Росреестра, заключив договор субподряда с компанией, которая выиграла тендер,— «АМТ-Груп». Схема сработала, однако работы якобы к установленному сроку — ноябрю 2018 года фактически не были выполнены. Тем не менее Александр Бибиков посчитал контракт исполненным, подписав все бумаги о приемке работ.

18 мая прошлого года все трое фигурантов расследования были задержаны, им предъявили официальное обвинение, а на следующий день Басманный суд их арестовал. Адвокаты не раз просили освободить их подзащитных под залог или хотя бы перевести под домашний арест. Они настаивали, что веских доказательств их вины нет, вменяемое им в вину преступление относится к предпринимательской деятельности, что исключает содержание под стражей, а сами фигуранты имеют малолетних детей и пожилых родителей, в том числе и с инвалидностями. При этом указывалось, что утверждение о возможности продолжения преступной деятельности фигурантов основывается только на единственной справке оперуполномоченного СЭБ ФСБ. А во время доследственной проверки спецслужб и даже после возбуждения уголовного дела IT-специалисты не только не уехали за границу, но и добровольно выдали требуемые документы, давали пояснения и ни от кого не скрывались. Однако суд был непреклонен, отмечая, что деятельность господ Бибикова, Евгеньева и Кузнецова «носила конспиративный характер», а обвиняются они «в совершении в составе организованной группы умышленного тяжкого преступления, посягающего на основы государственной власти и нарушающего нормальную управленческую деятельность государственных органов и учреждений, обладающего повышенной общественной опасностью».

При этом, по данным “Ъ”, в ходе следствия к делу были приобщены дополнительные материалы деятельности обвиняемых, включая разработку для Росреестра подсистемы обеспечения качества данных (ПОКД). Между тем сами фигуранты свою вину категорически отрицают. Представляющая интересы Александра Бибикова Мария Зазирная, старший юрист уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», заявила “Ъ”, что предъявленное обвинение не соответствует закону. «Поскольку никто не оспаривает факт выполнения работ по государственным контрактам на создание ПСКО и ПОКД, обвинение в совершении мошенничества исключается»,— считает госпожа Зазирная. По ее словам, вывод следствия о выполнении работ с нарушением требований к их объему и срокам основывается на заключениях компьютерно-технической экспертизы, которую выполнил «негосударственный эксперт» — некий Бабанин А. В. «Исследования проведены с существенными нарушениями методики экспертиз подобного рода, в частности, эксперт сделал вывод о неработоспособности подсистем, не сумев при этом собрать программное обеспечение из исходных кодов, соответственно, у него не было возможности проверить функционал программного обеспечения»,— подчеркнула представитель защиты. Мария Зазирная отметила, что компания «ТаскДата Рус», которая выполняла работы по созданию подсистем, получила акт экспертного исследования ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России», согласно которому результаты выполненных работ по созданию ПСКО соответствуют требованиям государственного контракта и технического задания к нему. «А значит, подсистема работоспособна и пригодна для использования по назначению, предусмотренному государственным контрактом, но указанное обстоятельство органом предварительного расследования игнорируется, как и то, что якобы не существующие подсистемы ФГИС ЕГРН обслуживаются на основании трех последовательно заключенных Росреестром и подведомственной ему Федеральной кадастровой палатой государственных контрактов на оказание услуг по экспертной поддержке ФГИС ЕГРН»,— сообщила госпожа Зазирная. Она также напомнила, что в СМИ недавно были оглашены данные о некомпетентных негосударственных экспертах, привлекаемых следствием. «Получается, квалифицированные специалисты IT-сферы уже более года находятся под стражей, несмотря на попытки государства создать в стране наиболее благоприятный климат для развития IT-технологий»,— заключили представители защиты. В Росреестре “Ъ” сообщили, что не в их компетенции комментировать ход расследования. Одновременно с этим отметили, что господин Бибиков был уволен из Росреестра в июле 2020 года.

Сергей Сергеев