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10,6 процента располагаемых доходов населения составил уровень долговой нагрузки домохозяйств в первом квартале 2022 года, сообщил ЦБ. Этот уровень является историческим максимумом показателя. Впрочем, в марте граждане стали чаще откладывать решение о взятии кредита, и закредитованность населения снизилась с 33,4% в четвертом квартале 2021 года до 31,6% в первом квартале 2022-го. Портфель необеспеченных кредитов за март—апрель сократился на 3,4%. В эти два месяца зафиксирован и существенный рост доли потребительских ссуд, по которым пропущен очередной платеж (с 5,3% до 7,5% от общего объема), что указывает на потенциальное увеличение доли необслуживаемых ссуд в этом сегменте в будущем.