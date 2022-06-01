«Ак Барс» заглянул в Америку

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Третьим громким приобретением стремящегося вернуть статус лидера Континентальной хоккейной лиги «Ак Барса» после перешедших из «Динамо» форварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова стал нападающий Александр Радулов — одна из ярчайших звезд российского хоккея прошлого десятилетия. Он поменял на казанский клуб команду НХЛ «Даллас Старс». Правда, минувший сезон был скорее доказательством того, что в середине четвертого десятка он уже не может держать топовый для североамериканской лиги уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов, выступавший в прошедшем сезоне за «Даллас», в 71 матче регулярного чемпионата забросил всего четыре шайбы

Фото: John Minchillo / AP Александр Радулов, выступавший в прошедшем сезоне за «Даллас», в 71 матче регулярного чемпионата забросил всего четыре шайбы

Фото: John Minchillo / AP

«Ак Барс» анонсировал появление очередного новичка роликом, опубликованным в клубном Telegram-канале. В нем показана сцена из фильма «Парк Юрского периода», а в конце ее появляется изображение хоккеиста. 35-летнего Александра Радулова узнать в нем очень легко. Издание «Бизнес Online» утверждает, что с форвардом уже согласован двухлетний контракт, по которому он будет получать очень большую по меркам КХЛ зарплату — 80 млн руб. за первый сезон, 90 млн руб. за следующий.

Речь и в самом деле идет об очень заметном приобретении. Александр Радулов — одна из самых ярких фигур в отечественном хоккее в нынешнем веке. Дозревший до элитного уровня в Юниорской лиге Квебека, он в 2007 году оказался в НХЛ — в «Нэшвилл Предаторс». Именно играя за этот клуб, еще очень молодой Радулов был впервые вызван в сборную России и одержал с ней победу на чемпионате мира 2008 года в Канаде. Выиграл он с национальной командой и следующее мировое первенство — в Швейцарии. Причем если в 2008 году Радулов был в сборной скорее второстепенным персонажем, то в 2009-м превратился в героя, забросив в финале против канадцев решающую шайбу.

В тот момент Александр Радулов уже выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В этой лиге он сделал отличную карьеру. Будучи лидером уфимского клуба, Радулов завоевал в 2011 году Кубок Гагарина и дважды — в триумфальном для «Салавата» сезоне, а также в 2010 году — признавался лучшим игроком КХЛ. По сути, в то время он был практически безальтернативной главной ее звездой.

В 2012 году Радулов очутился в ЦСКА, который как раз вернул себе после долгого перерыва статус хоккейного гранда. В московской команде его роль была почти так же важна, как в уфимской. Но, так и не выиграв с армейцами Кубок Гагарина, Радулов в 2016 году снова отправился в НХЛ, несмотря на то что, как уверяли руководители ЦСКА, имел договоренность о продлении договора со столичным клубом. Несколько недель назад о том эпизоде вспомнил его президент Игорь Есмантович, назвавший Александра Радулова «предателем».

Вторая часть американской карьеры Радулова получилась довольно удачной. Поиграв за «Монреаль Канадиес», он перебрался в «Даллас», в котором на излете прошлого десятилетия имел твердое место в ведущем звене, статистику на уровне элитных форвардов и пользовался благодаря активности на площадке и бойцовским качествам громадной популярностью у болельщиков. Пиком этого отрезка был прорыв клуба в 2020 году в финал Кубка Стэнли, в котором далласцев остановил «Тампа-Бей Лайтнинг». Радулов внес в него большой вклад, забив в 27 матчах play-off восемь голов и отдав десять результативных передач.

Впрочем, все, что происходило с Александром Радуловым после того финала, намекало на то, что в отличие от своих выдающихся сверстников Александра Овечкина и Евгения Малкина он в ветеранском возрасте именно топовый уровень удерживать уже не может. Прошедший сезон Радулов вообще провел в основном в «нижних» звеньях «Далласа» и в 71 матче регулярного чемпионата набрал всего 22 балла, четырежды поразив чужие ворота.

Александр Радулов — уже третье громкое приобретение «Ак Барса» в это межсезонье. Готовясь к нему, клуб, который выиграл рекордные три Кубка Гагарина, но в последнее время постоянно срезался на ранних его стадиях, а весной потерпел очередную катастрофу в play-off (в первом же раунде казанцев выбил «Авангард»), расстался с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Назначенному же наставником вместо Квартальнова известному специалисту Олегу Знарку сразу же достались два перешедших в его новую команду из московского «Динамо» ключевых игрока сборной России, выступавшей в феврале на Олимпиаде в Пекине,— нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов, тоже, как и Радулов, ветераны, миновавшие 30-летний рубеж.

Арнольд Кабанов