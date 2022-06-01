Станислава Позднякова отстранили от руководства

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Внеочередной конгресс Европейской конфедерации фехтования (EFC) лишил полномочий президента организации Станислава Позднякова, возглавляющего Олимпийский комитет России. Об этом господин Поздняков сообщил во вторник в своем Telegram-канале. «Конгресс EFC проголосовал за досрочное прекращение моих полномочий как действующего президента EFC,— написал господин Поздняков.— Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие "отменить" Россию в себе».

Господин Поздняков возглавлял EFC с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок. Однако 20 марта EFC, реагируя на события на Украине, вынесла ему вотум недоверия. 29 марта исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение, что соревнования, запланированные в России и Белоруссии, будут перенесены или отменены, российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой EFC. В начале апреля EFC постановила провести 31 мая внеочередной конгресс как раз для обсуждения отстранения Станислава Позднякова.

«Мир разделился на своих и чужих. По какой причине делегаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Позднякова, вот в чем вопрос,— заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.— Если военный конфликт, разве он первый за последние 30 лет или просто Россия надоела как сильная фехтовальная держава? В 2005 году бюджет EFC был €36 тыc. Когда Алишер Усманов, который возглавлял EFC c 2005 по 2009 год, предложил сумму с шестью нулями, для них началась новая жизнь. Это была "никакая" организация, такой станет и опять».

ТАСС