К сроку приплюсовали ОПС

145 3 мин. ...

Тверской суд Москвы вынес постановление о взятии под стражу Кантемира Карамзина (Артур Кокоев), который ранее называл себя юристом. Карамзин сейчас отбывает восьмилетний срок, полученный за покушение на особо крупное мошенничество, дачу взятки и порчу имущества. А теперь ему вменяют в вину создание в 2007 году организованного преступного сообщества (ОПС) с целью незаконной скупки недвижимости ОАО «Военно-строительное управление Москвы» и рейдерского захвата компаний, на которые эта недвижимость была оформлена. Сам он вину отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кантемир Карамзин (Артур Какоев)

Фото: facebook.com / friendsgroupkk Кантемир Карамзин (Артур Какоев)

Фото: facebook.com / friendsgroupkk

Заседание суда, на котором Кантемиру Карамзину был избран двухмесячный арест, председательствующая Ольга Затомская провела очень быстро. Дав 15 минут адвокатам на ознакомление с материалами арестного дела, она отказалась предоставить им возможность согласовать свою позицию с подзащитным, посчитав, что на это уже нет времени. После чего отклонила практически все ходатайства адвокатов и обвиняемого Карамзина. В том числе госпожа Затомская не согласилась с предложением защиты отстранить ее от ведения процесса.

Из выступления в суде представителя следствия можно было понять, что подсудимого Карамзина обвиняют в создании ОПС, а также двух мошеннических эпизодах. При этом следователь констатировал, что вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, а также собранными документами. При этом представитель следствия не стал конкретизировать суть обвинения. Он лишь указал, что предстоит провести большое количество следственных действий, в том числе с участием обвиняемого, а поэтому Карамзина необходимо содержать в СИЗО, а не в колонии.

Как сообщили источники “Ъ”, первый эпизод мошенничества, в котором обвиняют Карамзина, связан с хищением недвижимости в Военно-строительном управлении Москвы (ВСУМ). По этому же делу проходит бывший руководитель ВСУМ Алексей Душутин, скрывающийся сейчас за границей. По версии следствия, с 2007 по 2010 год члены ОПС путем различных махинаций похитили с сообщниками у ВСУМ несколько десятков зданий. Впоследствии недвижимость была зарегистрирована на ряд фирм, в том числе и ООО «Ворсма», номинальной владелицей которой являлась мать тогдашнего руководителя ВСУМ Зоя Душутина. Кантемир Карамзин, а также арестованный в июне 2021 года гражданин Израиля Реваз Шмерц, по версии следствия, непосредственно участвовали в этой афере.

Кроме того, говорится в деле, Кантемир Карамзин участвовал в захвате недвижимости компаний, на которые выводилось имущество ВСУМ. По версии следствия, все это делалось по довольно простой схеме. С помощью поддельных документов «без ведома фактического собственника» менялись имена руководителей компаний с последующей их перерегистрацией в госорганах. Интересно, что благодаря такой афере та же Зоя Душутина неожиданно оказалась потерпевшей по делу о мошенничестве.

Всего, по данным следствия, участники ОПС похитили активы и доли более полутора десятков фирм, причем имущество, о котором идет речь, находилось в престижных районах Москвы — на Пресне, Арбате, Садовом кольце и т. п., а также в других городах — подмосковных Люберцах и Балашихе, а также в Рязани и Сочи. Размер ущерба следствие пока подсчитывает.

Кстати, одним из фигурантов этого дела являлся бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, который при загадочных обстоятельствах 12 октября 2021 года выпал из окна четвертого этажа здания ГСУ ГУ МВД по Москве, где должна была состояться его очная ставка с подельником.

В свою очередь, Кантемир Карамзин в суде заявил, что не признает себя виновным и намерен «разоблачить деятельность следствия». Впрочем, судья Затомская напомнила обвиняемому, что не рассматривает его дело по существу, а всего лишь решает вопрос об аресте. Карамзин попросил приобщить к делу листы с подготовленной им речью, но и в этом ему было отказано.

Прокурор против ходатайства следствия не возражала, и требование следователя было удовлетворено.

Адвокат Илона Грабовская заявила “Ъ”, что не согласна с версией следствия о том, что ее подзащитный являлся создателем ОПС и участвовал в мошеннических действиях. Также она выразила недовольство тем обстоятельством, что судья не дала адвокату пообщаться в ходе процесса со своим подзащитным и проконсультировать его. «Этим было нарушено его фундаментальное право на защиту,— заявила госпожа Грабовская.— Поэтому я не считаю решение судьи законным и обоснованным и буду его обжаловать в самое ближайшее время».

Алексей Соковнин