Киберзащита ударила по бюджетам

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Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%, выяснили в «Ростелеком-Солар». При этом почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок. Участники рынка утверждают, что проблема по большей части на стороне самих клиентов: им не хватает вычислительных мощностей для перехода на российские решения. Для некоторых средств защиты также требуются иностранные комплектующие. Поставщики обещают «скорректировать» цены по мере решения логистических проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием компании «Ростелеком-Солар», посвященным переходу российских компаний на отечественные решения в сфере обеспечения кибербезопасности в связи с уходом иностранных поставщиков.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более ста организаций как коммерческого, так и государственного сектора, 58% заказчиков столкнулись с ростом стоимости отечественных средств защиты более чем на 20% с марта. При этом 46% опрошенных говорят о задержках поставок, 9% — о существенном увеличении сроков и 8% — что поставщики вообще отказываются их гарантировать.

При этом 84% заказчиков в 2023 году планируют перейти на российские средства защиты: антивирусное ПО, VPN-шлюзы, системы защиты веб-приложений, баз данных и др. Сейчас у половины коммерческих организаций (51%) доля отечественного ИБ-софта составляет лишь 15%. В госсекторе у каждой третьей компании (33%) на российские средства защиты приходится уже более 60% установок, отмечается в исследовании.

После начала военных действий РФ на Украине 24 февраля многие иностранные вендоры ПО покинули российский рынок и остановили поддержку продуктов. Так, в частности, за последние три месяца из России ушли поставщики ИБ-решений IBM, Imperva, Cisco, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. О своем уходе заявили и поставщики оборудования, например, Dell и HP.

Дело в том, что решения по кибербезопасности поставляются либо в виде программно-аппаратных платформ, либо в виде софта, для которого в любом случае требуются мощности, например, серверы или системы хранения, которые сейчас в дефиците, говорит руководитель отдела развития бизнеса «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерина Сюртукова. Для аппаратных платформ, которые собираются в РФ, также требуются иностранные компоненты, отмечает она: «Российские производители не могут обеспечить требуемый рынку объем поставок».

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что поставщики ИБ вынуждены искать обходные решения и в ряде случаев продумывать «компенсирующие меры», которые позволят сохранить приемлемый уровень защиты: «Например, устанавливать ПО на оборудование, которое перестало обновляться». В компании заверили, что цены не поднимали.

Собеседник “Ъ” на ИБ-рынке рассказал, что сейчас многие заказчики просят вместе с софтом поставить и «железо»: «если это невозможно, проекты по внедрению часто откладываются по инициативе самого заказчика, пока он не найдет необходимые мощности». Многие проекты останавливаются, потому что у заказчиков нет серверных мощностей, а закупать новое оборудование затратно и долго, подтверждает гендиректор «СерчИнформ» Сергей Ожегов. Цены на решения в области кибербезопасности также могут корректироваться в зависимости от наличия необходимого оборудования, считает руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин.

Если госсектор и крупные корпорации, несмотря на рост цен, могут позволить себе использовать отечественные продукты для обеспечения защиты, то в сегменте малого и среднего бизнеса этот тренд может привести к снижению спроса, отмечает технический директор RuSIEM Антон Фишман. Такие компании и раньше пренебрегали закупкой новых ИБ-решений из экономии, а в условиях кризиса они будут направлять средства в целом на сохранение работы: «В результате для небольших и средних компаний угрозы информационной безопасности вырастут».

Татьяна Исакова