Киберзащита ударила по бюджетам

Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%, выяснили в «Ростелеком-Солар». При этом почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок. Участники рынка утверждают, что проблема по большей части на стороне самих клиентов: им не хватает вычислительных мощностей для перехода на российские решения. Для некоторых средств защиты также требуются иностранные комплектующие. Поставщики обещают «скорректировать» цены по мере решения логистических проблем.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с исследованием компании «Ростелеком-Солар», посвященным переходу российских компаний на отечественные решения в сфере обеспечения кибербезопасности в связи с уходом иностранных поставщиков.
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более ста организаций как коммерческого, так и государственного сектора, 58% заказчиков столкнулись с ростом стоимости отечественных средств защиты более чем на 20% с марта. При этом 46% опрошенных говорят о задержках поставок, 9% — о существенном увеличении сроков и 8% — что поставщики вообще отказываются их гарантировать.
При этом 84% заказчиков в 2023 году планируют перейти на российские средства защиты: антивирусное ПО, VPN-шлюзы, системы защиты веб-приложений, баз данных и др. Сейчас у половины коммерческих организаций (51%) доля отечественного ИБ-софта составляет лишь 15%. В госсекторе у каждой третьей компании (33%) на российские средства защиты приходится уже более 60% установок, отмечается в исследовании.
После начала военных действий РФ на Украине 24 февраля многие иностранные вендоры ПО покинули российский рынок и остановили поддержку продуктов. Так, в частности, за последние три месяца из России ушли поставщики ИБ-решений IBM, Imperva, Cisco, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. О своем уходе заявили и поставщики оборудования, например, Dell и HP.
Дело в том, что решения по кибербезопасности поставляются либо в виде программно-аппаратных платформ, либо в виде софта, для которого в любом случае требуются мощности, например, серверы или системы хранения, которые сейчас в дефиците, говорит руководитель отдела развития бизнеса «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерина Сюртукова. Для аппаратных платформ, которые собираются в РФ, также требуются иностранные компоненты, отмечает она: «Российские производители не могут обеспечить требуемый рынку объем поставок».
В «Лаборатории Касперского» пояснили, что поставщики ИБ вынуждены искать обходные решения и в ряде случаев продумывать «компенсирующие меры», которые позволят сохранить приемлемый уровень защиты: «Например, устанавливать ПО на оборудование, которое перестало обновляться». В компании заверили, что цены не поднимали.
Собеседник “Ъ” на ИБ-рынке рассказал, что сейчас многие заказчики просят вместе с софтом поставить и «железо»: «если это невозможно, проекты по внедрению часто откладываются по инициативе самого заказчика, пока он не найдет необходимые мощности». Многие проекты останавливаются, потому что у заказчиков нет серверных мощностей, а закупать новое оборудование затратно и долго, подтверждает гендиректор «СерчИнформ» Сергей Ожегов. Цены на решения в области кибербезопасности также могут корректироваться в зависимости от наличия необходимого оборудования, считает руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин.
Если госсектор и крупные корпорации, несмотря на рост цен, могут позволить себе использовать отечественные продукты для обеспечения защиты, то в сегменте малого и среднего бизнеса этот тренд может привести к снижению спроса, отмечает технический директор RuSIEM Антон Фишман. Такие компании и раньше пренебрегали закупкой новых ИБ-решений из экономии, а в условиях кризиса они будут направлять средства в целом на сохранение работы: «В результате для небольших и средних компаний угрозы информационной безопасности вырастут».