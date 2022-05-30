Крабы замерли у границы

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Запрет США на импорт краба из РФ начнет действовать с середины июня, но российские добытчики из-за разрушенной логистики уже столкнулись с трудностями с отгрузкой продукции за границу. На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба. Перенаправить освободившиеся объемы на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в России жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове. Потребителям из Азии необходим живой краб, что способны обеспечить не все экспортеры. Производители пока видят один выход — приостановить промысел. В целом для рыбной отрасли ограничение внешних рынков грозит потерей, по подсчетам экспертов, более $4 млрд в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

О серьезных трудностях российских добытчиков со сбытом замороженного краба в США сообщили “Ъ” несколько участников рынка. По их словам, сложности с поставками в эту страну и ЕС, на долю которых приходилось до 48% всего экспорта крабов, начались сразу после введенных в марте США санкций, хотя срок вступления их в силу наступает только 23 июня. «Уже невозможен экспорт даже по ранее заключенным контрактам, так как разрушена логистика»,— поясняют собеседники “Ъ”. В 2021 году, по оценкам Росрыболовства, в РФ добыто 96 тыс. тонн краба, а с января по 23 мая — 31,5 тыс. тонн.

Заместитель гендиректора «Маг-Си Интернешнл» (добытчик краба) Сергей Гусев, подтвердивший информацию “Ъ”, поясняет, что в США из РФ отправлялся краб в рассольной заморозке. Этот продукт пользуется спросом только в США, тогда как в Азии покупают живого краба. По словам гендиректора Союза рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, в США экспортировалось до 90% краба из Северного бассейна, в ЕС же поставлялась в первую очередь варено-мороженая продукция.

У добытчиков из Северного бассейна нет возможности отправлять в Азию живого краба из-за удаленности рынков сбыта, отмечает господин Древетняк. У компаний Дальнего Востока, по словам Сергея Гусева, суда предназначены на выпуск замороженной продукции в рассоле. Их необходимо переоснастить для переработки краба для азиатских рынков. «Но для этого требуется импортное оборудование, а его ввоз сейчас крайне затруднен»,— добавляет он.

Направить объем, который предназначался для США и ЕС, на внутренний рынок также проблематично. «Наше законодательство, в отличие от США и ЕС, не отделяет природный безвредный мышьяк от химического и ограничивает его содержание в продукции в крайне низком количестве»,— поясняет Константин Древетняк. Хотя, по его словам, у всех ракообразных, в том числе у краба, мышьяк является частью жизнедеятельности. Сейчас добытчики вынуждены большую часть улова отправлять на склады, но эти мощности ограничены, говорит господин Древетняк. Кроме того, недавно завершился сезон вылова минтая, которого также приходится складировать в больших объемах из-за проблем с логистикой, а с 1 июня начнется путина лососевых и их добытчикам также потребуются холодильники.

«Маг-Си Интернешнл», по словам Сергея Гусева, может в августе временно прекратить промысел, если ситуация не изменится. В ГК «Русский краб» продолжают продажи в КНР, Южную Корею и Японию, которые «даже растут». Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков добавляет, что участникам рынка необходимо освоить квоты, они пока не понятно, куда сбывать продукцию. Неофициально участники рынка говорят, что сейчас нет другого выхода, кроме приостановки всего промысла краба.

В Росрыболовстве признают проблему с экспортом, но рисков заморозки промысла не видят. Там сообщили “Ъ”, что вместе с компаниями ищут альтернативные рынки сбыта. Более того, ссылаясь на предварительные данные Росстата в агентстве подчеркнули, что, несмотря на санкции, объем экспорта рыбы и морепродуктов из РФ в страны вне ЕАЭС в январе—марте этого года вырос на 40% год к году, до 430 тыс. тонн.

Из-за проблем с экспортом необходимо перенести сроки второго этапа инвестквот, в рамках которого планировалось распределить 50% от общего объема добычи краба, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По оценкам ВАРПЭ, при неблагоприятном сценарии сужение экспортных рынков для всех водных биоресурсов приведет к потере рыбной отраслью $4,3 млрд в год. В Росрыболовстве уточнили, что законопроект о втором этапе инвестквот сейчас рассматривается правительством.

Алексей Полухин