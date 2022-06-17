Сегодня исполняется 71 год директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков:

— Уважаемый Юрий Анатольевич! Примите мои искренние и сердечные поздравления c днем рождения! Профессионализм, ответственность, обширные знания, прекрасные личные и деловые качества позволяют Вам эффективно решать поставленные перед Федеральной службой по финансовому мониторингу задачи. Присущие Вам принципиальность, целеустремленность, преданность и беззаветное служение своей Родине снискали уважение среди коллег. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в деятельности по укреплению экономической безопасности нашего государства.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»