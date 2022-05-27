«Золотой червонец» Tele2

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«…Мобильный оператор Tele2 внедрил уникальный подход к приему пожертвований по свободным реквизитам… Можно не заключать договор между кредитной организацией и благотворительным фондом… Упрощенное подключение выбирают 60% организаций-партнеров Tele2, в том числе Русфонд…» — это цитаты из удивительной статьи, опубликованной 19 мая на портале «Бизнес-газета» (Ростов-на Дону). Там что ни предложение, то ложь. А если не ложь, то лукавство. Русфонд — не партнер Tele2. И мы против «упрощенного подключения», потому что уникальность подхода Tele2 свелась к банальному росту комиссии на пожертвования благотворителей Русфонда. При минимуме взноса в 75 руб. она выросла почти втрое. И это еще не все.

Справка Русфонда. SMS-пожертвования поступают в фонды РФ не напрямую, а через SMS-провайдеров. Последние аккумулируют пожертвования мобильных операторов. Именно с провайдерами фонды и заключают договоры на обслуживание. Саккумулировав пожертвования для Русфонда, провайдер перечисляет их нам, удерживая комиссию оператора. Большинство крупных операторов: «МегаФон», МТС, «Билайн», Yota, «Тинькофф Мобайл» — словом, все, кроме Tele2,— работают с провайдером «Миксплат», комиссия у всех составляет 8%. У Русфонда договор с «Миксплатом» с 2011 года. И без нареканий.

С 2011 года «Миксплат» обслуживал и SMS-пожертвования абонентов Tele2. Этот мобильный оператор одно время был самым лояльным к фондам — снижал комиссию до 1%. Однако через десять лет комиссия Tele2 тоже равнялась 8%, но с июня прошлого года началась история с «упрощением», когда Tele2 решил сменить провайдера «Миксплат» на ООО «ТЕКО» и поднять комиссию до 13%. Большинство фондов, в том числе и Русфонд, выступили против замены провайдера.

Дело не только в росте комиссии— нам обещали вернуться к 8%. Но «Миксплат» открыл фондам личные кабинеты, где накапливается статистика, позволяющая нам анализировать сезонные, региональные взлеты и падения SMS-пожертвований и даже проводить социологические опросы, поднимая эффективность сборов. В частности, копится информация о сделанных, но не оплаченных пожертвованиях.

Ничего подобного ТЕКО не предложил. Тем не менее в прошлом декабре Tele2 отказал «Миксплату» и заключил договор с ТЕКО. Русфонд и многие другие фонды не сотрудничают с этим провайдером. А ТЕКО заключил договор с небанковской кредитной организацией «Элексир», которая теперь плюсует к 8% комиссии Tele2 свою комиссию в 10 руб.

Tele2 пошел еще дальше: от имени Русфонда (и без нашего на то согласия!) он поднял минимум пожертвований с привычного 1 руб. до 75 руб. А иначе конфуз: представьте, пожертвование в 1 руб., а комиссия — 8% плюс 10 руб. То есть, жертвуя рубль, вы заплатите Tele2 11,08 руб. Да-да, именно с вас, с абонента, он возьмет комиссию, а не с фонда, как принято у других операторов.

За 4,5 месяца этого года Русфонд получил SMS-пожертвований на 3,9 млн руб. от 33 118 абонентов Tele2. То есть «Элексир» с подачи ТЕКО и Tele2 заработал 331 180 руб.

Неизвестно, зачем Tele2 пошел на «упрощение», ударяя по рукам своим абонентам. Известно лишь, что директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко является еще и председателем правления «Элексира».

Дорогие друзья, абоненты Tele2! Мы получаем сотни проклятий от вас за «золотые червонцы» вашего оператора. Есть альтернатива: жертвуйте по системе быстрых платежей. Комиссия — 0,4%, платит Русфонд. Или с помощью QR-кода, подробности — на rusfond.ru.

Лев Амбиндер, президент Русфонда