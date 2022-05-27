Из свежей почты

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Даша Смирнова, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 182 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 19 тыс. руб.

Даша родилась недоношенной, первой из двойни, ее сестренка умерла. Выписали нас через два месяца, когда дочка научилась глотать. Спустя месяц Даша перенесла операцию на глазах и стала очень беспокойной. Вскоре начались приступы эпилепсии. Купировали их к двум годам, и мы стали проходить реабилитацию. Самым эффективным оказалось лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, куда мы попали благодаря Русфонду. Даша стала спокойнее, окрепла. Учится все делать сама, понимает речь. Нас снова ждут в ИМТ, и я прошу помощи в оплате. Муж работает на автомойке, я ухаживаю за тремя детьми и больной свекровью. Мария Смирнова, Тюменская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо укрепить мышцы и улучшить походку, развить координацию, моторику и речь, улучшить психоэмоциональное состояние Даши».

Ксения Наумова, 14 лет, скелетная аномалия нижней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 189 280 руб.

Внимание! Цена лечения 472 920 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 157 640 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 26 тыс. руб.

Ксения развивалась с отставанием, врачи поставили диагноз ДЦП. Мы все усилия направили на лечение. В три года дочка встала на ноги, в пять пошла. Сейчас учится в обычной школе и выполняет повседневные дела, посещает курсы тележурналистики. Но есть еще одна проблема — аномалия челюсти. Я замечала, что у Ксении нижняя челюсть выступает вперед, но думала, со сменой зубов все наладится. В одиннадцать лет прикус был уже заметно нарушен, капы не помогли. Нижняя челюсть уходит вправо. В Москве нам сказали, что без операции не обойтись. Но прежде необходимо ортодонтическое лечение, которое мы должны оплатить. У нас нет такой возможности. Татьяна Зайцева, Тамбовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Нарушена жизненно важная функция — жевания. Сейчас необходимо ортодонтическое лечение для подготовки зубных рядов к ортогнатической операции».

Милена Антонова, 11 лет, деформация ног, требуется этапная хирургия. 249 878 руб.

Внимание! Цена хирургии 284 878 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 35 тыс. руб.

У новорожденной Милены была искривлена правая стопа. Ей накладывали гипс, потом провели две ахиллотомии — не помогло. Тогда мы поехали к ортопеду Вавилову. Он провел гипсования и операцию, с оплатой помог Русфонд. Стопа выпрямилась! Дочка развивалась, пошла в студию танцев народов мира. Раз в год мы приезжали на осмотр. Девять лет все было хорошо. А потом на фоне быстрого роста у Милены стали искривляться ноги, образовалась деформация коленных суставов. Нужно этапное хирургическое лечение, иначе деформация будет усиливаться. Мы снова просим вашей помощи! Екатерина Степанова, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется проведение временного гемиэпифизиодеза (установка восьмиобразных пластин.— Русфонд) медиальных зон роста коленных суставов».

Глеб Пелевин, 6 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 179 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 22 тыс. руб.

Меня настораживала форма головы новорожденного сына — лоб и затылок были увеличены,— но врачи патологии не видели. Деформация становилась все заметнее, виски сузились. Невролог направила нас к нейрохирургу. Он сказал, что у Глеба раньше времени сросся шов между теменными костями, из-за этого мозг сдавлен и не может нормально расти. В апреле сына успешно прооперировали в Москве, но лечение не закончено. Теперь надо носить шлемы, которые будут корректировать рост костей. Нам такое лечение не оплатить. Екатерина Пелевина, Ярославская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ношение шлемов не менее полугода обеспечит правильное формирование головы ребенка».

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