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20 процентов годовых составил базовый уровень доходности банковских вкладов граждан до востребования, установленный госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на июнь 2022 года, сообщил ЦБ. Июнь стал первым месяцем, когда показатель стал снижаться после резкого роста в апреле 2022 года. В конце февраля 2022 года, в начале военной операции РФ на Украине, АСВ решило обнулить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов для банков—участников системы страхования вкладов (см. “Ъ” от 1 марта). До этого банки, ставки которых по вкладам физлиц на 3 п. п. превышали базовый уровень доходности, платили в фонд АСВ в четырехкратном размере.