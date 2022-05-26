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0,03 процента составило снижение объема кредитования юридических лиц в апреле 2022 года по сравнению с мартом, сообщил Банк России. Фактическая стабилизация показателя (снижение всего на 15 млрд) произошла после небольшого снижения в марте (на 0,3%) и пикового роста в феврале на фоне ожидаемого удорожания заимствований (на 2,4%). «Банки осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности. В дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ поддержки кредитования системообразующих компаний»,— пишут аналитики ЦБ в майском обзоре банковского сектора.