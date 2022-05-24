Иностранцев не отправят к суррогатной матери

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Госдума во вторник в первом чтении приняла законопроект, который запрещает иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Депутаты намерены разрешить процедуру только россиянам, состоящим в браке, или одиноким россиянкам, которые не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Один из авторов инициативы, вице-спикер парламента Петр Толстой заявил, что это первый шаг: в будущем законодатели планируют «поставить процедуру на контроль государства, чтобы Россия не была донором черного рынка детей». По данным депутатов, за последние несколько лет иностранцы вывезли из России 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями. Однако, по подсчетам Российской ассоциации репродукции человека, это число может быть меньше в десятки раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Законопроект в декабре внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Петром Толстым. Инициатива предполагает введение полного запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование суррогатного материнства на территории России и обязательное получение гражданства России детьми, родившимися от суррогатной матери. Это, по мнению господина Толстого, будет препятствовать «торговле российскими детьми за рубежом» и позволит осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных несовершеннолетних.

Потенциальными получателями услуг суррогатной матери смогут стать только россияне, состоящие в браке, либо одинокая женщина, имеющая гражданство России, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Кроме того, в документе указано, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка России.

Работа над законопроектом началась после того, как в январе 2020 года полиция в московской квартире обнаружила мертвого младенца вместе с четырьмя другими детьми, няней и суррогатной матерью. Дети родились в Европейском центре суррогатного материнства в Москве и ждали, когда биологические родители филиппинцы отвезут их домой. Фигурантами дела о торговле людьми стали сотрудники компании «Росюрконсалтинг», предоставлявшей юридическое сопровождение по программам суррогатного материнства, а также врачи и две выносившие детей женщины (одна гражданка Украины).

«На мой взгляд, это только первый шаг. Первый, срочный, необходимый для страны — чтобы остановить этот бизнес. А это большой бизнес, и в нем участвуют общественные организации, врачебное сообщество, чиновники, в том числе работающие в исполнительной власти»,— сказал Петр Толстой. По его словам, оборот клиник, оказывающих услуги суррогатного материнства, составляет более €2 млрд: «Мы хотим это прекратить и идти дальше — поставить на контроль государства эту процедуру, чтобы Россия не была донором черного рынка детей». Господин Толстой напомнил, что суррогатное материнство запрещено во Франции, Италии, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Индии, Сингапуре и Китае.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев отметил, что за последние несколько лет, даже «по самым скромным подсчетам», из страны вывезено за рубеж около 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями. Это цифра не соответствует данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).

Президент РАРЧ Владислав Корсак утверждает, что они единственные в России добровольно ведут подобную статистику. Так, согласно данным РАРЧ, в 2019 году всего было 45 068 беременностей с помощью репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ), из них только 1191 — с участием суррогатных матерей. При этом родились таким образом 806 детей.

Петр Толстой заявил, что 90% родов суррогатных матерей в России происходят по заказу иностранцев и усыновляют детей «в основном» однополые пары. Константин Свитнев, директор компании «Росюрконсалтинг» и главный фигурант дела врачей-репродуктологов, который сейчас находится в международном розыске, ранее утверждал, что иностранцы составляют не более 15–20% от общего числа клиентов программ суррогатного материнства, проводимых в нашей стране.

По словам Владислава Корсака, говорить об этом невозможно, так как такой статистики в России не существует: «Мы в РАРЧ по этическим соображениям не фиксируем гражданство людей, которым оказывается медицинская помощь. А кроме нас, подобные подсчеты никто не ведет». По его словам, фигуранты уголовного дела действительно злоупотребляли своими полномочиями, в частности Константин Свитнев называл медицинским показанием для использования суррогатного материнства для одиноких мужчин природное отсутствие у них матки.

«Но теперь, получается, это правонарушение стало причиной запрета на экспорт целого направления медуслуг»,— возмущается Владислав Корсак. Он полагает, что инициатива на руку Грузии, которая после России и Украины (где сейчас также невозможно ведение программ из-за «спецоперации») становится самым привлекательным рынком для иностранцев, желающих получить услугу суррогатной матери.

Ранее РАРЧ обратилась в Минздрав с критикой законопроекта. Врачи предупреждали, что в действующей редакции он ограничивает в медпомощи нуждающихся. Депутаты, участвующие в заседании Госдумы, напротив, поддержали инициативу единогласно.

Анна Кузнецова («Единая Россия») отметила особую значимость законопроекта, так как речь, по ее мнению, «не только о защите наших детей, но и о защите наших семейных ценностей». Госпожа Кузнецова посетовала, что в правительстве на полгода затянули согласование документа (он был внесен еще в декабре): «Такая ситуация особенно сегодня недопустима, когда наши воины сражаются. Если бы наши так воевали, как сегодня работают над законопроектом по защите наших с вами родных ценностей, то не только специальную операцию — все, что имеем, потеряли бы».

Отдельные парламентарии, например Виталий Милонов («Единая Россия»), пошли дальше и высказались за полный запрет в России как суррогатного материнства, так и абортов. Петр Толстой ответил, что «в принципе согласен» с господином Милоновым, однако предложил такие решения принимать поэтапно.

Наталья Костарнова