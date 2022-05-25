Торгцентры попросили скидку

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Закрытие магазинов международных брендов, занимающих до 40% площадей в крупных торгцентрах, может привести в этом году к падению доходов владельцев таких объектов до 50%, а в худшем случае — к банкротству. Это стало аргументом для Российского союза торгцентров (РСТЦ) попросить у Минпромторга целый ряд преференций, включая заморозку до конца 2022 года выплат налогов на землю и имущество, изменение расчета налогооблагаемой базы не по кадастровой стоимости объектов, а по объему их выручки. Юристы считают, что собственники торгцентров могут намеренно занижать выручку, и сомневаются, что власти поддержат предлагаемые идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось обращение президента РСТЦ Дмитрия Москаленко от 23 мая к замглаве Минпромторга Виктору Евтухову с предложениями по поддержке торгцентров в условиях «непростой экономической ситуации». Он просит отменить налог на имущество и земельный налог для торгцентров как минимум в 2022 году, а в перспективе изменить базу для расчета этих отчислений — вместо кадастровой стоимости, как это делается сейчас, использовать оборот предприятия. Кроме того, предлагается снизить НДС до 10% на все виды товаров и услуг, а также ввести мораторий на блокировку счетов и приостановку деятельности предприятий. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что сейчас инициативы прорабатываются Федеральной налоговой службой (ФНС) и Минфином. В ФНС и Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

В марте—мае 2022 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в целом по России оказался на 10% ниже, чем в 2021 году, и на 23% ниже уровня допандемийного 2019 года, подсчитали в Focus Technologies. По данным управляющего партнера Redstone Индиры Шафиковой, в крупных торгцентрах Москвы трафик упал на 30%: «Такое снижение оказалось самым серьезным за последние 20 лет». Но, уточняет эксперт, в объектах в спальных районах посещаемость сохранилась на прежнем уровне.

На снижение трафика в торгцентрах повлияли падение реальных доходов населения в кризис и закрытие магазинов международных сетей, совокупная доля которых в некоторых объектах превышает 40%, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Пока это рост «скрытой» вакансии торговых площадей, когда крупные операторы, в том числе российские, начинают оптимизировать количество точек либо просят скидки на аренду, но уже к четвертому кварталу года это выльется в реальный рост доли свободных площадей, добавляет глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По данным CORE.XP, по итогам марта в торгцентрах Москвы вакантность пока составляет 6,4%.

В марте—мае доходы девелоперов торгцентров снизились на 20% из-за того, что у ритейлеров сокращаются возможности оплачивать аренду закрытых магазинов, говорит партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Михаил Васильев прогнозирует падение выручки торгцентров по итогам 2022 года до 50%. Запрашиваемые РСТЦ меры помогут стабилизировать чистый операционный доход торгцентров на 20–40%, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

«Действующая налоговая система рассчитана на изъятие максимального объема средств в доход бюджета любыми путями, что наряду с остальными негативными экономическими факторами создает предпосылки для прекращения деятельности многих предприятий»,— опасается Дмитрий Москаленко. Уже сейчас начинает расти количество объектов, выставляемых на продажу и попадающих во владение к банкам-кредиторам, добавляет господин Васильев.

Но даже несмотря на критичность ситуации, шансы получить освобождение от налогов в 2022 году низки, считает управляющий партнер Nova Consulting Павел Желновод. По его мнению, правительство сможет предоставить только отсрочку по уплате, как это было в первый год пандемии. Применить для расчета имущественных налогов объем выручки и вовсе невозможно, так как эта база косвенно применяется для расчета налога на прибыль, продолжает эксперт. «Также есть риск, что владельцы торгцентров станут намеренно занижать выручку для оптимизации налоговой нагрузки»,— резюмирует господин Желновод.

Дарья Андрианова