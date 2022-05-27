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Молоток хирурга

Зачем российские медики едут в Донбасс

В середине апреля в Донецк и Мариуполь отправилась группа врачей из разных регионов России. Врачей-волонтеров собрал зампред думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. И взрослые пациенты, и дети продолжают болеть, им нужны операции, плановые и экстренные, лекарства и лечение в стационарах. Известный трансплантолог профессор Михаил Каабак рассказал Русфонду, что и в Донецке, и в Мариуполе есть врачи, которые готовы и хотят работать, но нельзя спасать пациентов, когда не хватает всего: от хирургической нити до лапароскопических аппаратов.

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Оксана Пашина

— Вы спрашиваете, страшно ли было мне ехать? Понимаете, страшно было не поехать. Там социальная катастрофа. Я позвонил Бадме Башанкаеву — мы давно с ним дружим, он ведь тоже врач,— взял отпуск на работе и поехал,— говорит Каабак.

Врачи загрузились в десять микроавтобусов, везли с собой лекарства, медицинское оборудование, ехали двадцать часов до Донецка, а там волонтеров распределили по больницам.

— Мне досталась Республиканская детская клиническая больница. Детей в больнице много, врачи хорошие, квалифицированные, но положение тяжелое: устаревшее оборудование, не хватает хирургических инструментов и шовного материала. В реанимации — трехмесячная девочка с атрезией двенадцатиперстой кишки, непроходимостью кишечника, донецкие врачи, как ни старались, помочь ей не могли, нужна была срочная эвакуация в Москву.

Удалось договориться по каналам Министерства обороны. Можно было и через Минздрав, но это было бы дольше, а у ребенка каждый день на счету, везти нужно быстро, пока девочка была в состоянии выдержать перелет. Сейчас она в московской Филатовской больнице, ее успешно прооперировали.

Следующим и главным пунктом назначения у российских врачей был Мариуполь. На видео, которое снял в городе Михаил Каабак, слышен отдаленный, но постоянный гул от обстрелов. Люди вокруг совершенно спокойны — как ни страшно это звучит, они привыкли. Даже кошки привыкли.

— А люди там просто удивительные,— вспоминает Каабак.— Разговорился с одной женщиной, спросил: «Почему вы не уезжаете?» А она отвечает: «Зачем? Тут мой дом, ко мне попало всего два снаряда — один в кухню, другой в комнату,— я все там прибрала и живу. Куда мне ехать?»

Основной задачей была организация первичной медицинской помощи. По словам Михаила Каабака, есть раненые, у кого-то обморожения, у кого-то обострились хронические заболевания — всех эвакуировать невозможно, нужно лечить на месте.

— Врачи и медперсонал там есть, все готовы работать, вот только, чтобы выйти на работу, нужно сначала поехать в Донецк и заключить контракт с Минздравом ДНР, а для этого приходится проходить через процедуру фильтрации. Обычно она занимает несколько недель. Нам удалось договориться, чтобы врачей пропускали быстрее — всего за два часа,— рассказывает Каабак.

Работать есть кому, но негде. Мариупольские больницы на левом берегу сильно пострадали в результате военных действий. Пункты первичной медицинской помощи приходится открывать в уцелевших зданиях: в школе или в бывшей клинике стоматологии.

— Наша помощь тут в основном нужна была руками, молотком и отверткой: вставить стекла, установить генераторы,— объясняет Каабак.

Под медицинский стационар будет частично переоборудован роддом горбольницы №2, где невероятными усилиями исполняющей обязанности главврача Светланы Бунаковой удалось сохранить операционную, наркозные аппараты, другую медицинскую технику и автономный дизельный генератор.

— Люди, увидев, что мы что-то тут шевелимся, подходили и просили лекарства: от высокого давления, антибиотики, обезболивающее. Аптеки не работают, купить ничего нельзя. Мы давали, конечно, хоть это и неправильно. Человек должен иметь возможность пойти к врачу, обследоваться, получить назначение, а не лечить себя сам, выпрашивая на улице какие-то таблетки.

По словам Каабака, то, что делают сейчас российские врачи,— это ручеек помощи, но и он очень важен:

— Завтра повезу на склад коробки с шовным материалом — его нужно передать в первую очередь. Донецкой детской больнице крайне необходимо лапароскопическое оборудование — значит, будем где-то его добывать. Люди ждут, дети ждут.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

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