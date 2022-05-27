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Коммерсантъ FM
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Роме Жалабанову оплачен подбор, активация донора и доставка трансплантата

20 мая на rusfond.ru, в «Коммерсанте» и в эфире ГТРК «Дон-ТР» мы рассказали историю семилетнего Ромы Жалабанова из Ростовской области («Добрый Рома против злого фиксика», Артем Костюковский). У мальчика рак крови — острый лимфобластный лейкоз. Единственное, что может спасти Рому,— это пересадка костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра. Но подбор и активация донора, как и доставка трансплантата, государством не оплачиваются. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 964 791 руб.) собрана. Родители Ромы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Рома Жалабанов

Рома Жалабанов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Рома Жалабанов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 мая 19 947 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Дон-ТР», «Волгоград-ТРВ», «Тверь», «Кузбасс», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 39 575 848 руб.

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