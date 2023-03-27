Как перестать быть самозанятым

Легко ли отказаться от самозанятости, какова процедура, возможно ли приостановить деятельность самозанятого на время — в материале “Ъ”.

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Какова процедура снятия с самозанятости

Отказаться от статуса самозанятого можно в несколько шагов — в мобильном приложении «Мой налог». Для этого налогоплательщикам потребуется:

Зайти в приложение «Мой налог».

Перейти в раздел «прочее» и кликнуть на свой «Профиль».

Промотать профиль до конца и нажать на кнопку «сняться с учета НПД». Находится в самом подвале страницы.

Затем нужно рассказать о причинах. Если плательщик отказывается от самозанятости по личным причинам, подойдет формулировка: «Отказываюсь от применения специального налогового режима». Если он не может оставаться самозанятым по требованию закона, выбирается: «Потерял право на применение специального налогового режима» (подробнее о требования закона можно прочитать ниже)

Подтвердить решение.

Порядок действий и название кнопок может отличаться в приложениях, которые выпустили банки. Например, пользователям сервиса «Свое дело» нужно искать кнопки «Отключить сервис». Посещать налоговые инспекции не понадобится, каким бы приложением ни пользовался самозанятый.

Будьте внимательны! Налогоплательщик перестает быть самозанятым со дня, когда отказался от самозанятости в своем приложении. На всякий случай сохраните ответ от налоговой инспекции. Письмо о снятии с учета приходит прямо внутри приложения. Если плательщик не получил его в течение суток, нужно повторить запрос.

В каких случаях придется отказаться от самозанятости

Иногда самозанятый должен отказаться от налогового режима. Например, если он занялся запрещенными для плательщиков НПД видами деятельности или не выполнил ряд формальностей:

начал перепродавать чужие товары, например купил готовые игрушки для елки за 10 руб. и продал их за 20 руб.;

продает товары с акцизами и маркировкой: сигареты, алкоголь и спиртосодержащие растворы, туалетная вода, молоко и др.;

выполняет работы для работодателя, с которым расторг трудовой договор меньше двух лет назад;

работает курьером, агентом, комиссионером или поверенным;

в течение 30 дней после регистрации самозанятым не отказался от предыдущих налоговых режимов (актуально для ИП);

занялся добычей полезных ископаемых, например золота и угля;

за год заработал больше 2,4 млн руб. (ограничений по размерам дохода за месяц нет);

нанял наемных сотрудников или помощников.

Если налоговая инспекция заметит эти нарушения, она автоматически снимет самозанятого с НПД — начиная с того дня, когда он занялся запрещенной деятельностью, нанял сотрудников или превысил лимиты заработка. Налоги за период злоупотреблений посчитают как НДФЛ по ставке 13% для работников внутри России, 30% — сотрудникам за ее пределами.

Зарегистрироваться самозанятым повторно можно, если налогоплательщик отказался от запрещенки, найма сотрудников или не ждет, что его доходы за следующий год превысят 2,4 млн руб. Это делается в начале года. Придется заранее выплатить все недоимки по налогу на профессиональный доход, долги по пеням и штрафам по НПД — иначе в регистрации откажут.

Можно ли приостановить деятельность самозанятого на время

Если самозанятый сделал перерыв в профессиональной деятельности и остался без доходов, он может не сниматься с учета в налоговой. Во время простоев не нужно платить налоги или подавать отчеты. Если плательщик еще не израсходовал остаток налогового вычета в размере 10 тыс. руб., он сохранится до момента, когда самозанятый возобновит работы.

Нужно ли отказаться от самозанятости, если перешел в штат или вышел на пенсию

Налогоплательщик может совмещать трудоустройство в штате с дополнительной профессиональной деятельностью. Например, работать фотографом в журнале пять дней в неделю и снимать свадьбы по выходным или руководить отделом в крупной компании и одновременно сдавать жилье. При этом работодатели оплачивают за сотрудников НДФЛ в 13%, а самозанятый платит за себя НПД в размере 4% или 6%. Пенсионеры также могут оставаться самозанятыми.

Как доплатить налоги после снятия самозанятости

Ограниченный доступ в приложение «Мой налог» сохраняется даже после снятия с учета (в том числе из-за потери права на применение НПД). Плательщики могут доплатить все налоги и пени через него.

Какие риски возможны

Павел Зюков, председатель комитета по налогам московского отделения «ОПОРА России», управляющий партнер юридической компании Coleman Legal Services:

«Приостановка деятельности для самозанятых проходит без негативных последствий, так как по нормам закона они не готовят отчеты и платят налоги только с поступивших денежных средств. Риски появляются, если самозанятый не заводил отдельный счет для расчетов с заказчиками, а пользовался личным. После приостановки налоговые органы могут отслеживать поступления на его карточки и принять некоторые платежи за доход от предпринимательской деятельности (например, возврат долга от приятеля). После этого самозанятый рискует получить штраф в размере 20% от суммы перевода, а при повторном нарушении в течение полугода — 100% суммы перевода. Поэтому лучше открыть другой счет и пользоваться им.

При прекращении деятельности негативные последствия могут наступить как для самого самозанятого, так и для его заказчиков. Например, если заказчик не знал, что исполнитель снялся с учета в качестве самозанятого, и перевел деньги, не выполнив обязанности налогового агента — не удержал и не заплатил за него НДФЛ, а также не перечислил страховые взносы. В этих случаях налоговые органы доначисляют неуплаченные налоги и страховые взносы, а также взимают штраф и пени с работодателя. Если в договоре с самозанятым присутствовал пункт, по которому он обязан сообщать об изменении своего статуса, а он промолчал, заказчик взыщет свои потери с самозанятого в качестве убытков. Поэтому важно заранее сообщить заказчикам о смене статуса или отказываться от самозанятости, когда все платежи закрыты, а налоги по ним уплачены».

Елена Федотова