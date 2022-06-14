Сегодня исполняется 54 года полпреду президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Союза биатлонистов России, многократный чемпион мира и призер Олимпийских игр по биатлону Виктор Майгуров:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От себя лично и от всего Союза биатлонистов России сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Всем нам очень приятно сознавать, что при всем том немаленьком грузе задач государственного масштаба, который требует Вашего внимания ежедневно, Вы всегда готовы найти время для нашего любимого вида спорта. Это очень ценное и важное для всех любителей биатлона постоянство. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С физкульт-приветом, всегда Ваш!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»