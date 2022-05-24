Россия избавляется от новых прямых иностранных вложений

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ЦБ опубликовал свежую порцию данных о прямых иностранных инвестициях (ПИИ, включают участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты) в РФ в разбивке по странам за 2021 год. Хотя в 2021 году по сравнению с 2013 годом весь приток ПИИ сократился на 45% (объем 2019 года превышен на 25%), доля европейских вложений в нем фактически восстановилась — 82% против 87% (72% в 2019 году). При этом на долю Северной Европы (главным образом на Великобританию — 18% и Ирландию — 11%) в 2021 году пришлось 33% вложений против 42% в 2013 году и 23% — в 2020 году. Из-за «закрытия» в 2020–2021 годах офшоров в Люксембурге и Нидерландах доля ПИИ из Западной Европы заметно сокращалась (на 102% и 20%, хотя из Германии заметно выросла — до 9%) на фоне улучшения положения Кипра, доля которого в 2021 году достигла исторического максимума в 68% (как, впрочем, и объем инвестиций — $27 млрд). ПИИ Китая в РФ оставались ничтожны — $11 млн.

Вместе с этим доля реинвестированных доходов в общем объеме ПИИ устойчиво растет. Если в 2013 году она составляла 31%, то в 2019 году выросла до 61%, а в 2021 году — до 95%. При этом уже в 2021 году объем ПИИ, полученный российскими компаниями и банками за счет слияний и погашений, стал отрицательным. То же самое происходило на фоне предыдущих кризисов в 2014–2015 и 2018 годах, а в 2020 году, напротив, объем таких сделок с иностранными компаниями рос. Приток же вложений в новые акции (паи, доли) в 2021 году оказался минимальным за всю историю наблюдений с 2006 года — 10% всех вложений, или $4 млрд, сократившись по сравнению с 2013 годом на 65%, с 2019 годом — на 57%, а с 2020 годом — на 17%.

Примечательно, что среди стран, на которые традиционно приходится львиная доля новых капвложений в РФ (см. график), в 2021 году первое место занимала Великобритания (22%), за которой следовали Бермуды (17%), Багамы (12%) и Кипр (10%). Из КНР в Россию в 2021 году пришел 1% новых инвестиций (заметно меньше, чем в 2013 или 2020 годах) против 2% поступлений из Южной Кореи, 9% из Франции и 4% из США.

Алексей Шаповалов