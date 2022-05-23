Курсантка МВД не потерпела бесчестья

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В Орле вынесен приговор по резонансному убийству студента из Афганистана, совершенному в общежитии юридического института МВД имени В. В. Лукьянова. В колонию на семь лет отправлена его однокурсница и землячка, трижды ударившая молодого человека ножом в сердце. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел непорядочное и аморальное поведение убитого, который, несмотря на романтическую связь с девушкой, обижал ее и отказывался жениться.

Советский райсуд Орла признал гражданку Афганистана Зайнаб Садат виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ей наказание в виде семи лет колонии. По данным “Ъ”, приговор вступил в законную силу.

Как рассказывал “Ъ”, резонансное убийство было совершено в начале июня прошлого года в комнате на пятом этаже общежития Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова на улице Игнатова. Тогда в одной из комнат обнаружили тело 26-летнего слушателя второго курса по подготовке кадров для зарубежных стран из Афганистана Сафи Эзатулла. Практически сразу же оперативникам удалось задержать подозреваемую: ею оказалась 25-летняя землячка и однокурсница убитого Зайнаб Садат. Расследованием убийства занималось региональное управление СКР. Задержанная сразу же призналась в убийстве и изложила следователям обстоятельства и мотив преступления. По ее словам, она познакомилась с молодым человеком в 2019 году, когда они поступили в орловский институт МВД. За год до убийства Сафи Эзатулла, по признанию девушки, против ее воли совершил с ней половой акт. Из-за этого она была подавлена, так как по законам ее страны вступление в половую связь до брака строго наказывается. Парень, впрочем, якобы обещал на ней жениться, но, несмотря на продолжавшиеся близкие отношения, обещания не сдержал. Как рассказала подозреваемая, он стал шантажировать ее распространением интимных фото, которые сделал на телефон, требовал деньги и даже несколько раз бил ее. Девушка призналась, что думала о суициде.

В день убийства молодой человек пришел в комнату к Зайнаб Садат. По ее словам, в результате обсуждения отношений молодые люди поссорились, после чего парень якобы ударил ее ладонью по лицу и кулаком в живот, а затем изнасиловал. Девушка находилась в подавленном состоянии и решила убить обидчика. Зайнаб Садат призналась, что ударила лежащего на кровати молодого человека три раза ножом в грудную клетку в область сердца. После этого она взяла его телефон для уничтожения фото и видео и решила скрыться, поехав в Москву, где и была задержана.

Назначая наказание, суд признал, что во время убийства девушка находилась в состоянии аффекта. Ее версию подтвердила судебно-медицинская экспертиза, выявившая у Зайнаб Садат ссадины и кровоподтеки не менее чем от пяти травматических воздействий. Противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, как и признание вины обвиняемой послужили поводом для назначения ей почти минимально возможного наказания. Оперативно поговорить с защитником Зайнаб Садат Сергеем Никиточкиным “Ъ” не удалось.

Сергей Толмачев, Воронеж