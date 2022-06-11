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Дни рождения

13 июня исполняется 66 лет президенту группы ГАЗ Вадиму Сорокину

Вадим Сорокин

Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

Его поздравляет и. о. ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин:

— Уважаемый Вадим Николаевич, от имени Бауманского университета поздравляю Вас с днем рождения! Уже более десяти лет мы трудимся бок о бок над разработкой пассажирского и коммерческого транспорта. В результате этой работы на дорогах Москвы появились электробусы «Группы ГАЗ», перевозящие десятки тысяч людей ежедневно. Уверен, что наше сотрудничество на базе совместного инжинирингового центра приведет к технологическому, инфраструктурному и экологическому улучшению городской среды. Работа над новыми проектами уже кипит. Желаю Вам долгих лет плодотворной работы на благо развития и процветания нашей любимой Родины! Крепкого здоровья и личного счастья Вам и вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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