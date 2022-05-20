Алишер Моргенштерн пригрел коноплю на груди

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Алишер Моргенштерн, один из самых высокооплачиваемых российских музыкантов, включенный недавно Минюстом в список иноагентов, 20 мая признан виновным в пропаганде наркотиков и оштрафован на 100 тыс. руб. Набережночелнинский городской суд Татарстана установил, что в клипах артиста «присутствуют множественные сцены, в которых крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя». Ранее на то, что «блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Защита господина Моргенштерна намерена обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Моргенштерн (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рэпер Моргенштерн (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полиция Набережных Челнов возбудила дело в отношении Алишера Моргенштерна в феврале 2022 года после обращения «активного гражданина», попросившего проверить клипы и тексты песен артиста на предмет пропаганды наркотиков. По словам адвоката исполнителя Сергея Жорина, лингвистическая экспертиза, проведенная в связи с обращением, показала, что «там нет никакой пропаганды». Тогда сотрудники полиции назначили ботаническую экспертизу по татуировкам на теле исполнителя, которые отчетливо видны в нескольких его клипах.

«Когда я об этом узнал, я подумал, что это какая-то шутка,— рассказал защитник артиста.— Ботаники долго совещались и выдали заключение, что на теле Моргенштерна есть татуировка "в виде растения, схожего до степени смешения с растением семейства Cannabis Sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства коноплевых"». Экспертное заключение вынесли сотрудники Набережночелнинского государственного педагогического университета.

В феврале же городской суд вернул протокол полицейским, указав на «процессуальные нарушения»: документ был составлен «в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности». В апреле суд принял от полиции новое постановление, по мнению защиты артиста, «полностью аналогичное» предыдущему.

«Суд установил, что в указанных клипах присутствуют множественные сцены, в которых крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя»,— говорится в сообщении на сайте городского суда. При этом в сообщении не указано, о каких именно клипах идет речь, «по понятным причинам». «Изображение в виде наркосодержащего растения конопля устойчиво ассоциируется в молодежной среде с потреблением растительных каннабиноидов,— уточнили в суде.— Видеоряд может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, формировать лояльное отношение к незаконному употреблению наркотических средств, побуждать интерес к культивированию наркосодержащих растений, незаконному употреблению наркотических средств».

Кроме того, суд обратил внимание на один из клипов исполнителя, в котором присутствует сцена «передачи книги, в которой спрятана белая таблетка овальной формы». По мнению суда, «дальнейший видеоряд свидетельствует об информации о пероральном способе потребления наркотического средства».

Наказание по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусматривает штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Алишеру Моргенштерну назначен штраф в 100 тыс. руб.

Forbes оценивал заработок Алишера Моргенштерна за прошлый год почти в $7,5 млн, что позволило журналу поставить его на вторую строчку рейтинга самых успешных российских звезд. В основном эти деньги исполнителю принесла музыкальная деятельность. Например, в 2021 году он выпустил альбом из двух частей — «Million Dollar: Happiness/Business». За каждую из них Моргенштерн получил предоплату в $1 млн. В активах рэпера бургерная и ресторан в центре Москвы.

Алишер Моргенштерн покинул Россию 25 ноября прошлого года после заявления главы СКР Александра Бастрыкина: «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя».

«Мы не согласны с фактом возбуждения дела, вынесенным постановлением, направлением дела в суд и мнением ботаников, которые пришли на помощь полицейским после того, как в текстах не удалось обнаружить пропаганду наркотиков»,— прокомментировал “Ъ” исход процесса в Челнах Сергей Жорин.

Он заверил, что после получения мотивировочной части решение будет обжаловано.

Отметим, в начале мая Моргенштерн был включен в список физлиц-иноагентов. В Минюсте уточнили, что рэпер занимался политической деятельностью, а также получал финансирование с Украины и от компании Yoola Labs (медиасеть, основанная в Израиле, сотрудничает с тысячами блогеров).

Глеб Меркин, Казань