Налоги IT-компании 2023: на прибыль, на доход, по УСН

В 2022 году главными целями введения льгот для IT-компаний и их сотрудников стали поддержка отрасли в условиях кризиса и предотвращение массового отъезда специалистов из страны. От каких выплат были освобождены такие компании — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Деятельность IT-компаний связана с разработкой компьютерных технологий, программного обеспечения и управлением данными, монтажом и обслуживанием промышленного оборудования. Работниками в сфере информационных технологий считаются сотрудники, разрабатывающие высокотехнологичные решения и обслуживающие компьютерную технику.

К ним относятся люди со следующими профессиями:

— веб-разработчик;

— веб-дизайнер;

— тестировщик программного обеспечения;

— системный администратор;

— разработчик мобильных приложений;

— верстальщик;

— специалист по информационной безопасности;

— системный аналитик, продуктовый аналитик, бизнес-аналитик;

— маркетолог-аналитик;

— аналитик данных;

— Data Scientist;

— дата-инженер;

— специалист по машинному обучению;

— DevOps-инженер и другие.

Меры для поддержки для IT-отрасли

Некоторые меры поддержки отрасли существовали и до 2022 года. Страховые взносы на зарплату айтишников в течение долгого времени начислялись в пониженном размере. Так, в 2017 году ставки взносов составляли 8% на ОПС, 2% — на ВНиМ, 4% — на ОМС при общих действующих на тот момент значениях 22%, 2,9 и 5,1%. В 2021 году тарифы стали еще ниже: 6%, 1,5%, 0,1% соответственно. Эти же тарифы сохранены и на 2023 год.

Компании на общем режиме, занимавшиеся разработкой программ для ЭВМ и баз данных, имели право осуществлять передачу исключительных прав без начисления НДС. Для этого должны были быть соблюдены следующие условия:

— разработка российского происхождения;

— сведения о программах и базах данных, на которые передаются права, значатся в специальном реестре, утвержденном постановлением правительства РФ от 16.11.2015 №1236.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству освободить IT-компании от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2024 года (была введена нулевая ставка налога).

При этом для разработчиков электронных изделий ставки налога на прибыль не изменились: в федеральный бюджет — 3%, в региональный — 0%.

Для разработчиков программного обеспечения (отечественного софта) устанавливается новая налоговая ставка — 0% в федеральный и 0% в региональный бюджет. Прежние ставки — 3% в федеральный и 0% в бюджет региона — вернутся для них с 2025 года.

Кроме того, были введены:

— доступ к льготным кредитам для разработки новых технологичных решений: ставка кредитов до 3% годовых;

— освобождение от НДС всех операций компании, если их размер не превышает лимит 2 млн руб. за три последовательных месяца;

— доступ к льготным кредитам для разработки новых технологичных решений: ставка кредитов до 3% годовых;

— упрощенный порядок трудоустройства для иностранных специалистов: рабочая виза до трех лет с возможностью продления и перспектива получения ВНЖ;

— гранты из бюджетных средств: если компания выигрывает грант, государство оплатит 8% всей суммы расходов, необходимых для реализации проекта, увеличен также максимальный размер грантов;

— упрощенная процедура госзакупок для приобретения продуктов, необходимых для сферы информационных технологий, у компаний, ведущих свою деятельность в России;

— освобождение от налоговых, валютных и некоторых других видов проверок муниципальных и государственных органов.

Для того чтобы применять льготные тарифы по страховым взносам и налогу на прибыль, IT-компании должны удовлетворять следующим условиям:

— среднесписочная численность должна составлять не менее семи человек.

— доля доходов от разработки и продажи собственного программного обеспечения должна составлять не менее 90% в общем объеме полученных доходов.

Возможные дополнительные льготы

Кроме того, власти обсуждают введение других налоговых льгот для IT-компаний:

— снижение ставки по упрощенной системе налогообложения: до 1%;

— возврат 13% налога на доходы физлиц за сотрудников организации.

Нормативно-правовые акты по ним на данный момент отсутствуют.

Николай Комлев, директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики:

— Налоговый маневр, проведенный правительством в прошлом году, уже показал свою эффективность. Так, по словам министра Максута Шадаева, снижение ставок, вопреки пессимистичным прогнозам и предположениям, привело к росту налоговых отчислений на 48 млрд руб. за три квартала 2021 года. Это подтверждает эффективность налоговых послаблений как для экономики страны, так и для роста IT-бизнеса, роста импортонезависимости.

На заседаниях оперштаба при Минцифре такие вопросы также обсуждались. Цифровой блок правительства сегодня работает достаточно открыто и в тесном контакте с IT-бизнесом. Освобождение компаний от налогов позволяет создать больше рабочих мест, повышать зарплаты специалистам.

Марина Колоколова; Елизавета Кукаева, группа «Прямая речь»