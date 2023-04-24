Налоги IT-компании 2023: на прибыль, на доход, по УСН

В 2022 году главными целями введения льгот для IT-компаний и их сотрудников стали поддержка отрасли в условиях кризиса и предотвращение массового отъезда специалистов из страны. От каких выплат были освобождены такие компании — в материале “Ъ”.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Деятельность IT-компаний связана с разработкой компьютерных технологий, программного обеспечения и управлением данными, монтажом и обслуживанием промышленного оборудования. Работниками в сфере информационных технологий считаются сотрудники, разрабатывающие высокотехнологичные решения и обслуживающие компьютерную технику.
К ним относятся люди со следующими профессиями:
— веб-разработчик;
— веб-дизайнер;
— тестировщик программного обеспечения;
— системный администратор;
— разработчик мобильных приложений;
— верстальщик;
— специалист по информационной безопасности;
— системный аналитик, продуктовый аналитик, бизнес-аналитик;
— маркетолог-аналитик;
— аналитик данных;
— Data Scientist;
— дата-инженер;
— специалист по машинному обучению;
— DevOps-инженер и другие.
Меры для поддержки для IT-отрасли
Некоторые меры поддержки отрасли существовали и до 2022 года. Страховые взносы на зарплату айтишников в течение долгого времени начислялись в пониженном размере. Так, в 2017 году ставки взносов составляли 8% на ОПС, 2% — на ВНиМ, 4% — на ОМС при общих действующих на тот момент значениях 22%, 2,9 и 5,1%. В 2021 году тарифы стали еще ниже: 6%, 1,5%, 0,1% соответственно. Эти же тарифы сохранены и на 2023 год.
Компании на общем режиме, занимавшиеся разработкой программ для ЭВМ и баз данных, имели право осуществлять передачу исключительных прав без начисления НДС. Для этого должны были быть соблюдены следующие условия:
— разработка российского происхождения;
— сведения о программах и базах данных, на которые передаются права, значатся в специальном реестре, утвержденном постановлением правительства РФ от 16.11.2015 №1236.
В марте 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству освободить IT-компании от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2024 года (была введена нулевая ставка налога).
При этом для разработчиков электронных изделий ставки налога на прибыль не изменились: в федеральный бюджет — 3%, в региональный — 0%.
Для разработчиков программного обеспечения (отечественного софта) устанавливается новая налоговая ставка — 0% в федеральный и 0% в региональный бюджет. Прежние ставки — 3% в федеральный и 0% в бюджет региона — вернутся для них с 2025 года.
Кроме того, были введены:
— доступ к льготным кредитам для разработки новых технологичных решений: ставка кредитов до 3% годовых;
— освобождение от НДС всех операций компании, если их размер не превышает лимит 2 млн руб. за три последовательных месяца;
— доступ к льготным кредитам для разработки новых технологичных решений: ставка кредитов до 3% годовых;
— упрощенный порядок трудоустройства для иностранных специалистов: рабочая виза до трех лет с возможностью продления и перспектива получения ВНЖ;
— гранты из бюджетных средств: если компания выигрывает грант, государство оплатит 8% всей суммы расходов, необходимых для реализации проекта, увеличен также максимальный размер грантов;
— упрощенная процедура госзакупок для приобретения продуктов, необходимых для сферы информационных технологий, у компаний, ведущих свою деятельность в России;
— освобождение от налоговых, валютных и некоторых других видов проверок муниципальных и государственных органов.
Для того чтобы применять льготные тарифы по страховым взносам и налогу на прибыль, IT-компании должны удовлетворять следующим условиям:
— среднесписочная численность должна составлять не менее семи человек.
— доля доходов от разработки и продажи собственного программного обеспечения должна составлять не менее 90% в общем объеме полученных доходов.
Возможные дополнительные льготы
Кроме того, власти обсуждают введение других налоговых льгот для IT-компаний:
— снижение ставки по упрощенной системе налогообложения: до 1%;
— возврат 13% налога на доходы физлиц за сотрудников организации.
Нормативно-правовые акты по ним на данный момент отсутствуют.
Николай Комлев, директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики:
— Налоговый маневр, проведенный правительством в прошлом году, уже показал свою эффективность. Так, по словам министра Максута Шадаева, снижение ставок, вопреки пессимистичным прогнозам и предположениям, привело к росту налоговых отчислений на 48 млрд руб. за три квартала 2021 года. Это подтверждает эффективность налоговых послаблений как для экономики страны, так и для роста IT-бизнеса, роста импортонезависимости.
На заседаниях оперштаба при Минцифре такие вопросы также обсуждались. Цифровой блок правительства сегодня работает достаточно открыто и в тесном контакте с IT-бизнесом. Освобождение компаний от налогов позволяет создать больше рабочих мест, повышать зарплаты специалистам.