Какие вклады не облагаются налогом в 2023 году

Как рассчитать уплату налога по вкладам и какие есть исключения — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Российские власти в марте 2022 года отменили уплату подоходного налога на процентные доходы, полученные по банковским вкладам в 2021 и 2022 годах. Эта мера экономической поддержки призвана сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе.

С 1 января 2021 года для жителей России вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса. Однако налоговая база начала формироваться только в этом году, так что если владелец вклада получал проценты в 2020 году и раньше, то они учитываться не будут.

Согласно поправкам, впервые такой налог нужно было бы заплатить до 1 декабря 2022 года. Согласно принятым нормам, за текущий год налоги уплачиваются в следующем.

История изменений

До недавнего времени налог нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по вкладу была выше ключевой ставки ЦБ на 5 процентных пунктов. В этом случае резиденты должны были заплатить налог 35%, нерезиденты — 30%. Например, при ставке ЦБ 4,25% налогооблагаемая база начиналась бы с 9,25% и выше.

1 апреля 2020 году в России вступил в силу федеральный закон №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ему с процента по банковским продуктам взимается налог в размере 13%. Самой суммы вклада нововведения не касаются. Налогом облагается только доход, который получает физическое лицо согласно условиям договора с банком. При этом в ст. 214 Налогового кодекса РФ поясняется, что в расчет берутся не только банковские вклады, а все продукты, с которых гражданин получает доход в виде процентов.

Как уплачивать налог по вкладам

Налог по вкладам граждане должны уплачивать самостоятельно. Подавать декларацию не нужно, так как всю информацию в Федеральную налоговую службу передают банки. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Далее гражданин получает уведомление от налогового органа с расчетом суммы к уплате.

Налогооблагаемая база исчисляется по итогам года. Все проценты, которые были получены в течение календарного года, суммируются налоговой инспекцией. При расчете НДФЛ не учитывается дата договора с банком на открытие, а также периодичность выплаты процентов. Для расчета используют проценты, полученные с 1 января по 31 декабря. Налоги за 2021 год необходимо уплатить до 1 декабря 2022 года.

Как рассчитать налог

Налог на вклады относится к налогам на доходы физических лиц (НДФЛ). Он составит 13% суммы, превышающей необлагаемую сумму дохода, в 2021 году она составляла 42,5 тыс. руб. Ставка одинакова как для резидентов, так и для нерезидентов. Со всего дохода, который окажется выше необлагаемой суммы, необходимо уплатить налог. До конца марта этого года необлагаемая сумма должна была считаться так: ключевая ставка на 1 января умножалась на 1 млн руб. Но теперь она будет рассчитываться иначе: максимальная ключевая ставка ЦБ за год умножается на сумму 1 млн руб.

До решения об отмене уплаты этого вида налога считалось, что новое правило начало действовать 1 января 2021 года. Уточнялось, что применяется ко вкладам и накопительным счетам, проценты по которым банк начислил в 2021 году и позже. Считаются все сбережения человека во всех банках. На доход по валютным вкладам также может быть начислен налог.

Начисление налога зависит от способа выплаты процентов:

— ежемесячно или ежеквартально — считались только те проценты, выплата которых пришлась на 2021 год или позже;

— по истечении срока вклада — вся сумма процентов будет облагаться налогом по новым правилам.

Исключения — вклады с доходностью менее 1% годовых и доходы по счетам эскроу.

Например, у одного человека в нескольких банках лежит на вкладах 3 млн руб. под 5% годовых. В 2021 году он получил проценты с этих вкладов — 150 тыс. руб. Из этого дохода нужно вычесть необлагаемую сумму 42,5 тыс. руб. Останется 107,5 тыс. руб. На них и будет начислен налог 13%. Налогоплательщик заплатит 13 975 руб.

Наталья Смирнова, независимый финансовый советник:

— Процентный доход по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, полученный в 2021–2022 годах, налогом в принципе не облагается. Начиная с 2023 года, если законодательство не изменится, то налог на процентный доход по вкладам и счетам можно будет уменьшить следующими способами:

1. Применяя налоговые вычеты в отношении процентного дохода по вкладам и счетам, предусмотренные ст. 218, 219, 219.1, 220 Налогового кодекса РФ. Например, если в 2023 году возобновится налогообложение процентного дохода по вкладам и счетам и человек получит за год процентный доход 200 тыс. руб., то снизить налог можно, если одновременно в 2023 году у него будет право на вычет: то есть он в этом же году внес деньги на ИИС (с вычетом типа А), оплатил лечение, обучение. В таком случае, заполняя форму 3-НДФЛ, можно применить право на вычет для снижения налога с доходов в виде процентов по вкладам.

2. Можно распределять накопления на несколько лиц, чтобы на одного человека приходилась сумма 1 млн руб. или даже меньше. Это позволяет либо вообще не подпадать под налог на проценты по вкладам, либо его минимизировать. Но этот способ не самый лучший. Во-первых, люди бывают разные, в том числе непорядочные, и они могут просто присвоить ваши деньги, ничего не вернув (и изначально отказавшись подписывать расписку). Во-вторых, если это будет оформлено на человека, который позже разведется, есть риск, что эти деньги подпадут под раздел имущества. В-третьих, если человек умрет, вам придется делить все с наследниками либо бороться с оспариванием завещания, что тоже случается.

Если имеется несколько вкладов в разных банках, то налог рассчитывается ФНС. Напомню, что это станет актуальным лишь с доходов, полученных в 2023 году. Банки передают данные о выплаченном процентном доходе за налоговый период (календарный год) до 1 февраля следующего года в налоговую инспекцию, далее она до 30 октября следующего года считает налог и до 1 декабря рассылает налогоплательщикам информацию о налоге к уплате. То есть налог на процентный доход, полученный в 2023 году, налогоплательщик узнает от налоговой лишь в конце 2024 года.

Так что, если у человека вклады в трех банках, налоговая посчитает процентный доход от всех вкладов и по всем счетам. Налог по ставке 13% (или 15% с превышения совокупного годового дохода 5 млн руб. от всех источников, а не только процентов по вкладам) будет взиматься с превышения необлагаемого налогом лимита процентного дохода по вкладам и счетам в российских банках.

Необлагаемый лимит считается как 1 млн руб., умноженный на наивысшее значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году. Например, если в 2023 году ставка была на 1 января 10%, на 1 февраля 11%, а далее пошло ее понижение, то не облагаемый налогом процентный доход за 2023 год составит 110 тыс. руб. То есть из суммы процентного дохода по вкладам и счетам за 2023 год вам надо будет вычесть 110 тыс. руб., с разницы нужно будет уплатить налог 13%.

Марина Колоколова; группа «Прямая речь»