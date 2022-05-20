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Один из крупнейших производителей алкогольных напитков в России. Ведет свою историю с основанного в 1993 году завода «Омсквинпром» в Сибири. Первоначально компания занималась производством и оптовой продажей крымского вина, а позднее переключилась на производство водки. В 2009 году в качестве головной компании была создана Алкогольная сибирская группа (АСГ). С 2016 года продукция компании также стала производиться на Рузском купажном заводе в Московской области.

Основные торговые марки АСГ — «Белая березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять озер». Также развивает линейку коньяков «Великая династия» и занимается эксклюзивной дистрибуцией брендов портфеля шотландской Whyte & Mackay, включая виски Tamnavulin и Whyte and Mackay. По итогам 2021 года объем продаж АСГ вырос на 9%, 8,33 млн дал год к году. Продажи бренда «Белая березка» выросли на 35% год к году, «Хаски» — на 18%, «Пять озер» — на 12%. В 2021 году выручка ООО АСГ выросла на 14,8%, до 29,3 млрд руб. Собственники АСГ — Андрей Стрелец и Максим Стрелец.