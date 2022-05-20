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2,566 триллиона рублей перечислила в январе—апреле в бюджет Федеральная таможенная служба. Годом ранее эта сумма составляла 1,92 трлн руб., рост сборов — 34%. Поступления отдельно за апрель, в котором, по экспертным оценкам, произошло существенное падение импорта, служба не раскрывает. По данным же Минфина, они составили 583 млрд руб., что меньше 591 млрд руб., перечисленных таможней в апреле 2021 года. Избежать более сильного падения помог рост поступлений от экспорта подорожавших нефти и газа. Сборы же от НДС при импорте в апреле упали более чем в полтора раза против прошлогодних, от ввозных пошлин — почти в два раза. В целом бюджетные поступления от импорта в апреле сократились на 38%.