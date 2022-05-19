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10,11 процента составила трендовая инфляция в апреле 2022 года, сообщил ЦБ. Показатель (рассчитывается на «скользящем» пятилетнем периоде и отражает основные долгосрочные закономерности динамики потребительских цен) продолжил расти (плюс 0,59 процентных пункта за апрель). На трехлетнем интервале он составил 11,67%, как и в первом случае,— приблизившись к темпам 2015 года. Хотя рост устойчивых компонент инфляции продолжается, ее месячный пик пройден в марте, а среднее значение модифицированных показателей базовой инфляции в годовом выражении снизилось, отмечают в ЦБ. По оценке Минэкономики, «общая» инфляция в годовом выражении замедлилась до 17,69% на 13 мая с 17,77% неделей ранее.