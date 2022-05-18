Неисполнение постановлений ЕСПЧ одобрено в первом чтении

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Госдума в среду приняла в первом чтении два законопроекта, согласно которым Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года (день исключения РФ из Совета Европы). Сам ЕСПЧ ранее пообещал принимать от россиян жалобы на нарушения, имевшие место в течение полугода после исключения. До 1 января 2023 года Генпрокуратура продолжит выплату денежных компенсаций заявителям, но только по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года. Альтернативным инструментом для защиты прав россиян авторы проекта предлагают сделать Конституционный суд: для этого в перечень оснований для отмены вступивших в силу судебных решений включено истолкование, данное КС, если оно расходится с трактовкой нижестоящего суда.

Вопросы к законопроектам возникли только у коммунистов. Михаил Матвеев спросил, почему датой «развода» с ЕСПЧ выбрано 16 марта, ведь формально Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. Соавтор поправок Даниил Бессарабов (ЕР) в ответ напомнил, что с начиная с 1996 года Россия была полноправным участником Совета Европы и «на практике развивала свою судебную систему, в том числе используя прецеденты, постановления ЕСПЧ», но сейчас «произошло то, что произошло». Другой депутат от КПРФ Алексей Куринный отметил, что для многих российских граждан ЕСПЧ был последней возможностью добиться справедливости.

В итоге большинство коммунистов от голосования уклонились, а законопроекты поддержали соответственно 360 и 362 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ксения Веретенникова