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Коммерсантъ FM
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Контейнер нон грата

ОАО РЖД предлагает подвинуть недружественный транзит на Восточном полигоне

ОАО РЖД предлагает перевозить транзитные контейнеры из недружественных стран по Восточному полигону в последнюю очередь, после основных массовых грузов на Дальнем Востоке, в том числе экспортного угля. Однако в целом на БАМе и Транссибе курсирует максимум пятая часть контейнерного транзита — остальные минуют Восточный полигон, проезжая через Казахстан. В результате, по мнению участников рынка, выигрыш в тоннаже будет несущественным, а позиции России как надежного транзитера заметно пошатнутся.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ОАО РЖД предлагает передвинуть транзитные перевозки из недружественных стран на последнее место в очередности на Восточном полигоне, добавив их в категорию «прочие грузы». Об этом рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В ОАО РЖД комментариев не дали.

С 2020 года на Восточном полигоне очередность грузов определялась правилами недискриминационного доступа, которые с началом боевых действий на Украине были приостановлены и заменены временными правилами определения очередности грузов, понижающими приоритет экспортного угля относительно несырьевых грузов (см. “Ъ” от 8 и 15 марта). В результате на апрель доля угля на Восточном полигоне сократилась с 70% до 68%, увеличилась до 4% доля черных металлов и почти до 10% выросла доля грузов в контейнерах.

Перевозки контейнеров находятся в достаточно высоком приоритете, уступая лишь различным государственным грузам и нефтепродуктам. Но контейнерный транзит располагается в этой иерархии существенно ниже: до него идут внутренние перевозки, экспорт зерна, несырьевых грузов, продовольствия и т. п. То, что предлагается сейчас,— это сделать контейнерный транзит из недружественных стран наименее приоритетной категорией, поставив его ниже угольного экспорта.

На таком решении настаивали угольщики. В апреле они просили правительство «проработать вопросы минимизации вплоть до полного исключения транзитных перевозок грузов в контейнерах по железнодорожной инфраструктуре» БАМа и Транссиба «до отмены действия внешнего санкционного давления» (см. “Ъ” от 6 апреля). Тонна транзитного контейнера, отмечали тогда участники заседания комиссии «Энергетика» при Госсовете, вытесняет до трех тонн российского экспортного груза, и РФ, получая $30 выручки с одной тонны транзитного груза, упускает $600 невывезенного сырьевого экспорта.

Вместе с тем на Восточный полигон приходится меньшая часть контейнерного транзита через РФ. Всего в 2021 году в транзитном сообщении Китай—Европа—Китай перевезены 1,1 млн TEU. Но из этого миллиона основная часть — 692 тыс. TEU — была перевезена сервисами ОТЛК ЕРА — СП железных дорог России, Казахстана и Белоруссии, которые на территории России не задействуют инфраструктуру Восточного полигона. По Дальневосточной железной дороге в 2021 году было отправлено 141 тыс. TEU транзитных контейнеров, по Забайкальской железной дороге — 72,9 тыс. TEU. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что если все эти объемы заместить, то для угля высвободится порядка 2–3 млн тонн, что в масштабах угольного экспорта РФ ничтожно.

«Большой объем транзитных перевозок из так называемых недружественных стран направлен в дружественные для России страны, например, транзит из Кореи в Узбекистан через порты Дальнего Востока,— говорит другой источник “Ъ” в отрасли.— Все потоки закольцованы, поэтому под угрозой также окажутся отправки в обратном направлении — из дружественных стран в недружественные». Если такое решение будет принято, то, добавляет он, Россия поставит под сомнение свой статус надежного транзитера грузов для всего мира, что в первую очередь отразится на российском рынке и российских логистических компаниях.

Наталья Скорлыгина

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