Санкции встали поперек дороги

86 2 мин. ...

Кризис в экономике, вызванный западными санкциями, вынуждает некоторых подрядчиков отказываться от крупных заказов по дорожному строительству. По данным “Ъ”, ГК «Регион» может выйти из проекта по строительству в рамках концессии с властями Подмосковья платного дублера МКАД на юге области и передать его структурам Газпромбанка. Одна из возможных причин — подорожание сметы почти на треть, до 112 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ГК «Регион», которую СМИ связывают с «Роснефтью», намерена отказаться от строительства Лыткаринской платной дороги — дублера МКАД на юге Подмосковья, рассказали два источника “Ъ” в отрасли и подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к «Региону». Один из них уточняет, что проект для реализации будет передан структурам Газпромбанка. 25 апреля этого года доли всех учредителей в ООО «Лыткаринская платная дорога», подписавшего концессионное соглашение с властями Подмосковья в феврале 2020 года, переданы в залог Газпромбанку, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Там же указывается, что в начале мая подконтрольное «Региону» ООО «Регион-концессия» прекратило право залога под доли в «Лыткаринской платной дороге». В «Регионе», Газпромбанке, правительстве Подмосковья и областном минтрансе на запросы “Ъ” не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 70% в ООО «Лыткаринская платная дорога» принадлежит «Регион-концессии», еще 0,1% — у гендиректора компании Алексея Строганова. Остальные 29,9% принадлежат «Русдор-финансу», где совладелицей выступает Ольга Хромченко, которую СМИ связывали с главой Минфина Антоном Силуановым.

Стоимость дороги протяженностью 53 км и шириной от четырех до восьми полос в начале 2020 года оценивалась в 86,7 млрд руб., срок концессии — 29 лет, следует из соглашения. Концессионеру нужно построить часть дороги от Бутово до Железнодорожного, а трассу от Солнцево до Варшавского шоссе строят власти Москвы, некоторые ее участки уже открыты.

Вероятно, на решение «Региона» сначала повлиял «коронакризис», а потом нынешний кризис, которые усложнили привлечение финансирования, и компания поняла, что с учетом роста цен не готова реализовывать проект, полагает руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. По ее оценкам, сейчас строительство части автомагистрали могло подорожать до 100–112 млрд руб.

Также на решение могли повлиять отсутствие компетенций у ГК «Регион» по дорожному строительству и возможный дефицит комплектующих и запчастей для дорожной техники из-за западных санкций, не исключает партнер «НЭО Центра» Ольга Корона. По ее словам, сейчас приобретение импортной техники практически нереально: большинство зарубежных компаний уходит с российского рынка, заявив о приостановке локализованных в РФ производств. Производители китайской техники, на которую возлагаются большие надежды, испытывают внешнее давление, так как работают по лицензиям, выданным Японией и США, добавляет госпожа Корона.

У Газпромбанка, в свою очередь, большой опыт концессий, поэтому ему проект может быть интересен, считает госпожа Галактионова. Он может привлечь к реализации проекта как свои дочерние структуры, так и партнеров. «Все возможные проблемы при реализации таких проектов банку уже известны»,— соглашается Ольга Корона. К концу 2021 года около 60% государственно-частных партнерств на рынке транспортной инфраструктуры заключены при участии Газпромбанка. Общий объем их автодорожных проектов, находящихся на этапе частной инициативы и на стадии финансирования, оценивается почти в 1 трлн руб.

По различным данным, рынок строительства инфраструктуры оценивается от 20 трлн до 40 трлн руб., но потенциал развития инфраструктуры в РФ существенный — сейчас отрасль финансируется на 1,8% ВВП при потребности в 5–7%. Среди действующих концессионных соглашений стоимостью от 100 млн руб. доля автодорожных концессий составляет 43% от общего объема инвестиций в такие концессии, или 1,2 трлн руб. из 2,8 трлн руб., оценивают в InfraOne Research.

Дарья Андрианова