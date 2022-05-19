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Сегодня исполняется 58 лет главному раввину России Берлу Лазару

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

— Дорогой рав Берл! Уверен, что Вы уже вошли в историю как человек, чьим усердием и волей возродилась религиозная община, объединяющая сотни тысяч российских евреев. Вы и трепетный отец, и дедушка большой семьи, и раввин, к которому за добрым советом приходят сотни людей, включая меня. Каждая встреча с Вами несет свет и тепло. От имени Российского еврейского конгресса желаю Вам здоровья и процветания. Во многом благодаря Вам евреи в России могут сохранять как свою религию, традиции и национальную идентичность, так и веру в лучшее будущее. Мазл Тов и до 120!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»